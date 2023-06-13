«Умная» транспортная система, арест за шпионаж и первые результаты ЕГЭ. Омск сегодня

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале, что до середины сентября на 7 участках запустят «умную» транспортную систему (на дороге Троицкое — Чукреевка, на пересечении улицы Лукашевича с Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова и с улицей Степанца, на остановках «Ул. Лукашевича», «Заречная», «Проспект Комарова»). Она будет следить за трафиком, а также управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Кроме того, нововведение позволит минимизировать пробки. Также Виталий Хоценко уточнил, что контракт для внедрения системы заключили на 3 года.