«Умная» транспортная система, арест за шпионаж и первые результаты ЕГЭ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новость №1. Омичам рассказали, когда в городе запустят «умную» транспортную систему
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале, что до середины сентября на 7 участках запустят «умную» транспортную систему (на дороге Троицкое — Чукреевка, на пересечении улицы Лукашевича с Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова и с улицей Степанца, на остановках «Ул. Лукашевича», «Заречная», «Проспект Комарова»). Она будет следить за трафиком, а также управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Кроме того, нововведение позволит минимизировать пробки. Также Виталий Хоценко уточнил, что контракт для внедрения системы заключили на 3 года.
Новость №2. В Омске арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии
В пресс-службе Центрального районного суда Омска сообщили, что омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, отправили в СИЗО на два месяца (до 8 августа). Его обвиняют в государственной измене. Выяснилось, что обвиняемый установил контакт с представителем Федеративной Республики Германия для передачи сведений в военной области. А в обмен он рассчитывал на помощь в получении им немецкого гражданства. О задержании сотрудника одного из омских оборонных предприятий стало известно в пятницу, 9 июня.
Новость №3. В Омске 12 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 13 июня, Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что омским школьникам пришли первые результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов. Следующие результаты ЕГЭ придут по математике базового уровня (до 16 июня), а также по математике профильного уровня (не позднее 19 июня). Напомним, что в 2023 году омские студенты, которые наберут минимум 240 баллов получат денежные поощрения. Выплата варьируется от набранных баллов и составляет от 30 до 120 тысяч рублей.