Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:57
В Омской области подвели итоги ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Трем школьникам удалось сдать экзамен по физике на 100 баллов, еще 10% учеников получили за свои работы от 80 баллов. Среди тех, кто сдавал информатику, высокие баллы оказались у 6%, 3% выпускников написали высокобалльные работы по обществознанию.
Министр образования региона Иван Кротт напомнил, что те школьники, которые наберут за три экзамена 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора премии от 30 до 120 тысяч рублей.
Напомним, что ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. В Омской области 22 школьника сдали русский на максимальный балл, еще 12 получили 100 баллов по профильной математике.