gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Омской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

20 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI

В Омской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Министр образования региона Иван Кротт поделился результатами сдачи ЕГЭ по физике, информатике и обществознанию в своем телеграм-канале, сейчас в Омской области насчитывается 52 стобалльника.

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Трем школьникам удалось сдать экзамен по физике на 100 баллов, еще 10% учеников получили за свои работы от 80 баллов. Среди тех, кто сдавал информатику, высокие баллы оказались у 6%, 3% выпускников написали высокобалльные работы по обществознанию.

Министр образования региона Иван Кротт напомнил, что те школьники, которые наберут за три экзамена 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора премии от 30 до 120 тысяч рублей.

Напомним, что ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. В Омской области 22 школьника сдали русский на максимальный балл, еще 12 получили 100 баллов по профильной математике.

По итогам ЕГЭ по русскому и математике в Омской области выросло число стобалльников
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школьники#Дети#ЕГЭ#Школьник#Новости#Результаты#Экзамены#Экзамен#Школьница#Сдача ЕГЭ#Единый государственный экзамен
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
Сегодня, 05:56
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03