Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Трем школьникам удалось сдать экзамен по физике на 100 баллов, еще 10% учеников получили за свои работы от 80 баллов. Среди тех, кто сдавал информатику, высокие баллы оказались у 6%, 3% выпускников написали высокобалльные работы по обществознанию.