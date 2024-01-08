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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:10

Александр Бастрыкин

Главный следователь России затребовал доклад о состоянии аварийного дома в Омске

8 января 2024, 12:03
Фото: Следственный комитет России
Александр Бастрыкин
Здание признали аварийным в 2017 году, но жильцов до сих пор не расселили.

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились жители многоквартирного дома №50 по улице 4-й Транспортной. Здание признали аварийным в 2017 году. В доме осыпается штукатурка, трескаются стены и перекрытия, отсутствуют коммуникации.

Мэрия обещала расселить жителей в 2019 году, но до настоящего времени этого не сделала. Жильцы дома неоднократно обращались в профильные структуры, однако результатов не последовало.

Бастрыкин потребовал от регионального следкома провести проверку и предоставить доклад о ситуации с домом.

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