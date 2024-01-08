Главный следователь России затребовал доклад о состоянии аварийного дома в Омске

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились жители многоквартирного дома №50 по улице 4-й Транспортной. Здание признали аварийным в 2017 году. В доме осыпается штукатурка, трескаются стены и перекрытия, отсутствуют коммуникации.
Мэрия обещала расселить жителей в 2019 году, но до настоящего времени этого не сделала. Жильцы дома неоднократно обращались в профильные структуры, однако результатов не последовало.
Бастрыкин потребовал от регионального следкома провести проверку и предоставить доклад о ситуации с домом.