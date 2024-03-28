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Режиссер

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Март
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Январь
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
9 января, 04:46
Ноябрь 2023
Стало известно имя нового главного режиссера омского «Пятого театра»
Эту должность заняла Людмила Исмайлова.
2 ноября 2023, 10:42
Новый этап творчества. В Омске из «Пятого театра» ушел главный режиссер
Максим Кальсин проработал в учреждении культуры больше трех лет.
2 ноября 2023, 02:59
Октябрь 2023
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
9 октября 2023, 03:25
Ушел из жизни актер и режиссер омского ТЮЗа Сергей Зубенко
Дата и место прощания с артистом будут известны позднее.
3 октября 2023, 06:46

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