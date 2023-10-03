Ушел из жизни актер и режиссер омского ТЮЗа Сергей Зубенко

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Published Сегодня, 06:46
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В омском Театре юного зрителя сообщили, что 2 октября в возрасте 61 года после продолжительной болезни ушел из жизни актер и режиссер, заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Зубенко.
Сергей Зубенко работал на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. На протяжении 18 лет играл в омском «Пятом театре». Снимался в кино и сериалах «Тихий Дон» и «Ненастье».
С 2014 года Сергей Зубенко работал в омском ТЮЗе. Актер играл в «Маленьких трагедиях», «Острове сокровищ», «1984», «Трех толстяках», «Наринии. Начало», «Щелкунчике», «Проделках хитрецов», «Волках и овцах». Как режиссер поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина «Недоразумения».
Дата и место прощания с артистом будут известны позднее.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Зубенко.