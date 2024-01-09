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Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей

9 января 2024, 04:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи на новогодних каникулах потратили на билеты в кино больше 56 млн

Лидером проката стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2». На фильм сходили больше 90 тысяч зрителей, сборы составили почти 26 млн рублей.

За время новогодних каникул, с 1 по 9 января включительно, омичи потратили на походы в кино больше 56 млн рублей. Данные опубликовали на сайте Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Лидером проката стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2». На фильм сходили больше 90 тысяч зрителей, сборы составили почти 26 млн рублей. На втором месте расположилась семейная сказка «Бременские музыканты». Ленту посмотрели больше 67 тысяч человек, фильм собрал почти 19 млн. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». На него в кинотеатры пришли 26 тысяч зрителей, сборы — почти 7 млн.

Топ-10 фильмов омского проката в новогодние праздники на скрине ниже:

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Скриншот
Фото: Фонд кино

Ранее Город55 рассказывал о самых кассовых фильмах 2023 года в омском прокате. Лидером стал «Чебурашка». Сборы составили более 68 миллионов, при том, что по всей России это число доходит до рекордных 6,7 миллиардов.

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#Общество#Кино#Россия#Омичи#Режиссер#Сборы#Новогодние каникулы#Евгений Игишев#Чебурашка#Зрители#Рубли
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