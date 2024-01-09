Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей

Лидером проката стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2». На фильм сходили больше 90 тысяч зрителей, сборы составили почти 26 млн рублей. На втором месте расположилась семейная сказка «Бременские музыканты». Ленту посмотрели больше 67 тысяч человек, фильм собрал почти 19 млн. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». На него в кинотеатры пришли 26 тысяч зрителей, сборы — почти 7 млн.