Житель Омской области получил травму на производстве «Сибирский дровосек»

Posted 11 февраля, 11:27
Published 11 февраля, 11:27
Modified 11 февраля, 11:27
Updated 11 февраля, 11:27
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после несчастного случая на производстве в ООО «Сибирский дровосек».
По предварительной информации, 7 января в рабочем поселке Муромцево 56-летний рабочий получил травмы во время сборки деревянных поддонов в цехе, у компрессорной установки сорвалась торцевая стенка ресивера. Сейчас следователи выяснят все детали произошедшего, проводится расследование.
Напомним, что в мае 2024 года в поселке Новоомский в результате несчастного случая погиб рабочий «Омскоблводопровода». В момент обрушения в коллекторе находилось двое сотрудников, они устраняли аварию на трассе, но были без страховочных тросов и касок.