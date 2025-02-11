Житель Омской области получил травму на производстве «Сибирский дровосек»

Напомним, что в мае 2024 года в поселке Новоомский в результате несчастного случая погиб рабочий «Омскоблводопровода». В момент обрушения в коллекторе находилось двое сотрудников, они устраняли аварию на трассе, но были без страховочных тросов и касок.