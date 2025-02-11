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Posted 11 февраля, 11:27

Published 11 февраля, 11:27

Modified 11 февраля, 11:27

Updated 11 февраля, 11:27

Житель Омской области получил травму на производстве «Сибирский дровосек»

Житель Омской области получил травму на производстве «Сибирский дровосек»

11 февраля 2025, 11:27
По этому факту следователи возбудили уголовное дело.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после несчастного случая на производстве в ООО «Сибирский дровосек».

По предварительной информации, 7 января в рабочем поселке Муромцево 56-летний рабочий получил травмы во время сборки деревянных поддонов в цехе, у компрессорной установки сорвалась торцевая стенка ресивера. Сейчас следователи выяснят все детали произошедшего, проводится расследование.

Напомним, что в мае 2024 года в поселке Новоомский в результате несчастного случая погиб рабочий «Омскоблводопровода». В момент обрушения в коллекторе находилось двое сотрудников, они устраняли аварию на трассе, но были без страховочных тросов и касок.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Новости#Следствие#Следственные органы#Региональный следственный комитет#Следственное управление
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