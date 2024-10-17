Попросила сделать тише музыку. 18-летний омич отправится под суд за убийство бабушки

Posted 17 октября, 11:50
Published 17 октября, 11:50
Modified 17 октября, 11:54
Updated 17 октября, 11:54
Региональный следком возбудил уголовное дело после жуткого случая в деревне Халдеевка Омского района. Вчера ночью в одном из домов на улице Центральной 18-летний сельчанин зарезал свою бабушку.
Следователи выдвинули предварительную версию произошедшего: в ответ на просьбу женщины сделать музыку потише, внук сначала избил ее, а потом взял нож и нанес несколько ударов. От полученных травм пенсионерка умерла в ту же ночь. Ее тело утром обнаружил родственник, он же сообщил об этом в полицию.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств преступления.
Напомним, что похожий инцидент произошел в мае этого года. 27-летний омич набросился с кулаками на отца после просьбы сделать потише музыку. Удары были настолько сильными, что потерпевший скончался на месте.