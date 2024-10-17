Попросила сделать тише музыку. 18-летний омич отправится под суд за убийство бабушки

Следователи выдвинули предварительную версию произошедшего: в ответ на просьбу женщины сделать музыку потише, внук сначала избил ее, а потом взял нож и нанес несколько ударов. От полученных травм пенсионерка умерла в ту же ночь. Ее тело утром обнаружил родственник, он же сообщил об этом в полицию.