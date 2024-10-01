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ПСБ

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Октябрь
ПСБ в Омске открыл Центр уличного баскетбола и дал старт строительству нового ЖК
1 октября, 10:41
Август
Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса
26 августа, 05:13
На 40% больше. В ПСБ рассказали об увеличении объема сбережений омичей
22 августа, 05:01
Июль
Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы
Объем кредитных средств, полученных малым и среднем бизнесом в Омской области увеличился в 3 раза: в регионе растет деловая активность и предприниматели стремятся расширять свое дело.
31 июля, 06:22
Июнь
ПСБ и Минспорта России договорились развивать доступную спортивную инфраструктуру
10 июня, 06:39
ПСБ и Омская область расширяют сотрудничество
Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством Омской и Воронежской областей, республики Карелия и Еврейской автономной области.
7 июня, 05:34

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