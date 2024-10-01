Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы

Объем кредитных средств, полученных малым и среднем бизнесом в Омской области увеличился в 3 раза: в регионе растет деловая активность и предприниматели стремятся расширять свое дело.