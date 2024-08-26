Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Индекс RSBI, демонстрирующий состояние деловой активности средних и малых предприятий, в июле снизился до значения 55,8 пункта — что только подтверждает замедление активности предприятий: по оценкам специалистов, эта тенденция наблюдается в течение двух месяцев. Индекс ежемесячно формируется исходя из несколько компонент: продажи, инвестиции, кадры и кредиты, и в этом месяце в нем приняли участие представители 1819 малых и средних компаний.
По данным организаций, ответственных за ежемесячное формирование индекса — «Опоры России» и ПСБ, — компонента «Продажи», после планомерного роста на протяжении последних месяцев, сейчас снижается, поскольку ситуация со сбытом значительно ухудшилась.
Компонента «Кадры», в свою очередь, «откатилась» к значениям минимума осени 2023 года — причиной тому стали проблемы с фактическим наймом персонала. Компонента «Инвестиций» также не показала роста: ставки слишком высоки и бизнес проявляет осторожность. А вот компонента «Кредиты», напротив, продемонстрировала рост — по причине увеличения доли субъектов предпринимательства, уже имеющих определенные кредитные обязательства.
«Малый и средний бизнес находится в эпицентре структурной перестройки экономики, являясь одним из важнейших ее элементов, так как усиление внутреннего спроса формирует востребованность ресурсов сектора МСП, за счет его быстрой адаптивности к изменяющимся экономическим условиям. Поэтому предприниматели продолжают активно вести бизнес, что отражает Индекс RSBI, удерживающий позиции в зоне роста на протяжении уже двух лет. При этом в такой период компаниям особенно необходимы меры финансовой поддержки, в том числе льготные программы кредитования, для удовлетворения текущих потребностей рынка», — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.
Как отмечают специалисты, все перечисленное отчетливо говорит о некоторых трендах, наметившихся в сегменте МСП. Например, уже упомянутая компонента продаж показала снижение находясь в зоне роста — ухудшение фактического сбыта и меры, направленные на «охлаждение» экономики возымели существенное влияние: в июле о росте выручки сообщили 20% компаний при 24% месяцем ранее. Однако июльский показатель все равно остается выше среднего уровня за последние три года, который составляет 17%.
Также специалисты отмечают и снижение ожиданий бизнеса относительна роста продаж: в июле этот показатель составил 33% от общего числа опрошенных представителей предпринимательства.
В компоненте кадров тоже наблюдаются новые закономерности: пиковые значения прошлого месяца сменились падением до минимума, наблюдавшегося практически год назад — в сентябре 2023 года: кадровую активность сдерживают дефицит персонала и удорожание труда. Кроме того, «антирекорд» показала и численность работников: 21% компаний, опрошенных в июле, рассказали об уменьшении штата — а это максимум, зафиксированные впервые после лета 2021 года. О привлечении новых сотрудников сообщили только 13% участников опроса — это на 6 п. п. меньше в сравнении с прошлым месяцем.
Примечательно, что рынок труда «давит» и ожидания бизнеса — большая часть предпринимателей с оптимизмом рассматривает решения кадровых проблем, но доля «пессимистов» все равно возросла — до 7%.
Также среди последних тенденций в бизнесе отмечается и снижение интереса к инвестированию: доля предпринимателей, вложившихся в бизнес упала до 22%, а еще 9% опрошенных, наоборот, старались сократить объем вложений. Как отмечают составители рейтинга, малые и средние предприятия стали более консервативными в своих инвестиционных планах: размер ключевой ставки сильно сказывается на запуске новых проектов. Процент опрошенных, готовых расширять свою инвестдеятельность, также уменьшился — в июле о своих планах рассказали только 26% предпринимателей.
Как уже отмечалось, единственная компонента, продемонстрировавшая рост показателей, кредиты — смогла достичь таких показателей из-за увеличения числа компаний, уже несущих обязательства перед банками: в мае и июне наблюдался повышенный спрос на кредиты. Кроме того, о наличии финансирования рассказали 15% опрошенных — этот показатель максимален с начала года. А вот спрос на заемное финансирование, наоборот, снизился — об одобренных кредитах сообщили только 13% субъектов МСП, что стало минимальным показателем за последние 4 месяца. Доступность кредитования, между тем, все еще высока — об отказах в выдаче кредита рассказали только 6% компаний.
Все перечисленные тенденции сказываются и на индексах RSBI по размерам и видам деятельности предприятий: например, индекс среднего бизнеса снижается, но «держит» уверенные позиции в зоне роста. Средние компании также испытывают сложности с наймом и менее заинтересованы в инвестициях. По этим же причинам снижается индекс малых компаний и микробизнеса.
Аналогичная ситуация и в индексе по видам деятельности: есть позиции для роста, но все равно фиксируется снижение. RSBI в производстве снижается из-за уменьшения кадровой активности, ухудшения в инвестициях и продажах. Сегментах торговли и услуг также находятся под влиянием проблем с наймом и высокой степенью пессимизма в инвестировании.