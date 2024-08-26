Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса

Как уже отмечалось, единственная компонента, продемонстрировавшая рост показателей, кредиты — смогла достичь таких показателей из-за увеличения числа компаний, уже несущих обязательства перед банками: в мае и июне наблюдался повышенный спрос на кредиты. Кроме того, о наличии финансирования рассказали 15% опрошенных — этот показатель максимален с начала года. А вот спрос на заемное финансирование, наоборот, снизился — об одобренных кредитах сообщили только 13% субъектов МСП, что стало минимальным показателем за последние 4 месяца. Доступность кредитования, между тем, все еще высока — об отказах в выдаче кредита рассказали только 6% компаний.