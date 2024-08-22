На 40% больше. В ПСБ рассказали об увеличении объема сбережений омичей

Как рассказали в пресс-службе банка ПСБ, чаще всего физические лица отдавали предпочтение срочным вкладам — их количество, в сравнении с первыми 7 месяцами 2023 года, выросло на 24%. Примечательно, что срочные вклады составляют примерно 40% всего «портфеля» накоплений омичей. Также увеличились и доли накопительных счетов и вкладов «до востребования» — примерно на 12%.