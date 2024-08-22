На 40% больше. В ПСБ рассказали об увеличении объема сбережений омичей

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
Как рассказали в пресс-службе банка ПСБ, чаще всего физические лица отдавали предпочтение срочным вкладам — их количество, в сравнении с первыми 7 месяцами 2023 года, выросло на 24%. Примечательно, что срочные вклады составляют примерно 40% всего «портфеля» накоплений омичей. Также увеличились и доли накопительных счетов и вкладов «до востребования» — примерно на 12%.
«В условиях меняющейся экономической обстановки омичи предпочитают классические финансовые инструменты. Жители региона оценили высокие ставки и простоту оформления сберегательных продуктов ПСБ, которые позволяют получить дополнительный доход и сохранить мобильность в принятии финансовых решений», — отметила Ольга Дубровина, директор регионального офиса ПСБ в Омске.
Также в банке назвали и основные цели омичей, ради которых они открывают вклады: горожане предпочитают пользоваться накопительными счетами для сохранения денег под будущие и большие цели, а также для формирования пассивных доходов.