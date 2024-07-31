Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы

Крупные банки также стараются удовлетворить увеличившийся спрос на кредиты: так, по словам представителя ПСБ, в банке были автоматизированы все процессы, связанные с предоставлением займов бизнесу — для этих целей в банке начали применять предодобренное кредитование, при помощи которого 80% всех кредитных сделок в регионе проходят исключительно в электронном формате.