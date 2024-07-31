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Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы

Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы

31 июля 2024, 06:22
Фото: ПСБ
Объем кредитных средств, полученных малым и среднем бизнесом в Омской области увеличился в 3 раза: в регионе растет деловая активность и предприниматели стремятся расширять свое дело.

Как сообщил представитель ПСБ, за минувший год — с июля 2023 по июль 2024 года, — тенденция увеличения спроса на займы только усилилась, причем заинтересованы в них представители различных сфер деятельности: пекарни, производство продуктов питания, оборудования и предприятия сферы услуг (например, медицинские центры).

Крупные банки также стараются удовлетворить увеличившийся спрос на кредиты: так, по словам представителя ПСБ, в банке были автоматизированы все процессы, связанные с предоставлением займов бизнесу — для этих целей в банке начали применять предодобренное кредитование, при помощи которого 80% всех кредитных сделок в регионе проходят исключительно в электронном формате.

«Наибольшим спросом у омского бизнеса пользуется такой простой финансовый инструмент, как возобновляемая кредитная линия. Ее главное преимущество — в удобстве и скорости получения: предпринимателю в рамках продукта „Лимит открыт“ необходимая сумма доступна уже в день обращения на основании минимального пакета документов», — отмечает Ольга Дубровина, директор Омского офиса ПСБ.

В рамках подобной 10-летней программы банка клиентам доступно получение до 100 млн рублей без залога: эти средства можно применить для пополнения оборотных средств предприятия или профинансировать текущие операционные расходы. При этом, вся услуга оказывается посредством интернет-банка, а трансакции автоматизированы.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Кредиты#Новости#Промсвязьбанк#Предприниматели#ПСБ
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