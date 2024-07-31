Бизнес заинтересован. В Омской области втрое увеличился спрос на предодобренные займы

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как сообщил представитель ПСБ, за минувший год — с июля 2023 по июль 2024 года, — тенденция увеличения спроса на займы только усилилась, причем заинтересованы в них представители различных сфер деятельности: пекарни, производство продуктов питания, оборудования и предприятия сферы услуг (например, медицинские центры).
Крупные банки также стараются удовлетворить увеличившийся спрос на кредиты: так, по словам представителя ПСБ, в банке были автоматизированы все процессы, связанные с предоставлением займов бизнесу — для этих целей в банке начали применять предодобренное кредитование, при помощи которого 80% всех кредитных сделок в регионе проходят исключительно в электронном формате.
«Наибольшим спросом у омского бизнеса пользуется такой простой финансовый инструмент, как возобновляемая кредитная линия. Ее главное преимущество — в удобстве и скорости получения: предпринимателю в рамках продукта „Лимит открыт“ необходимая сумма доступна уже в день обращения на основании минимального пакета документов», — отмечает Ольга Дубровина, директор Омского офиса ПСБ.
В рамках подобной 10-летней программы банка клиентам доступно получение до 100 млн рублей без залога: эти средства можно применить для пополнения оборотных средств предприятия или профинансировать текущие операционные расходы. При этом, вся услуга оказывается посредством интернет-банка, а трансакции автоматизированы.