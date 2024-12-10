ПСБ в Омске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса более чем в 1,5 раза

Posted 10 декабря, 02:00
Published 10 декабря, 02:00
Modified 10 декабря, 02:00
Updated 10 декабря, 02:00
В числе финансовых продуктов, самых востребованных омским бизнесом, — возобновляемая кредитная линия «Лимит открыт»*: за год, с ноября прошлого года, объем выданных средств по нему вырос вчетверо.
«Региональный бизнес все больше и больше привлекает финансирование при помощи онлайн-кредитования за счет его удобства и простоты оформления. В первую очередь это касается кредитной линии „Лимит открыт“, которая позволяет предпринимателю оперативно получить до 250 млн рублей на основании минимального пакета документов и без визита в банк. Именно такой формат кредитования сегодня все более популярен у предприятий МСБ региона, которые оформляли заемное финансирование как на пополнение оборотных средств, так и на проекты по расширению бизнеса. Самыми активными пользователями возобновляемых кредитных линий ПСБ стали омские предприятия торговли, а также производители продуктов питания и строительных материалов. Пользуется спросом у регионального бизнеса и „классическое“ оффлайн-кредитование — на него в ПСБ приходится почти половина всех займов МСБ Омска», — отмечает заместитель директора ПСБ в Омске Марина Копылова.
Банк реализует как собственные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, так и активно подключается к мерам государственной поддержки, что позволяет обеспечивать комфортный уровень кредитных ставок для предприятий, которым нужны средства на оборотные или инвестиционные цели.
*«Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита — до 250 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии — 0,1%, ставка — индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке. ПАО «Промсвязьбанк». Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.