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Updated Сегодня, 06:41

иллюстрация

ПСБ и Минспорта России договорились развивать доступную спортивную инфраструктуру

10 июня 2024, 06:39
Фото: 1MI
иллюстрация
В ходе Петербургского международного экономического форума, между банком и министром спорта России было подписано соглашение о комплексном содействии в развитии спортивной среды и отрасли в целом.

Документ был подписан Петром Фрадковым, председателем ПСБ, и Михаилом Дегтяревым, возглавляющим Министерство спорта РФ. Стороны соглашения намерены продолжить работу над развитием доступной спортивной инфраструктуры — в том числе и в новых регионах России.

«ПСБ активно содействует доступности спорта для всех граждан нашей страны и поддерживает развитие физической культуры в России. В рамках проекта „ПСБ — Детям“ мы открываем по всей стране Центры уличного баскетбола — спортивные площадки, дающие молодежи свободный доступ к профессиональной инфраструктуре. Подписание соглашения с Минспортом заложит фундамент для совместных проектов по популяризации спорта, а также будет способствовать диверсификации спортивной индустрии в России. У ПСБ и Минспорта общая цель — привлечь к активному образу жизни как можно большее количество людей, и соглашение станет эффективной программой взаимодействия крупного бизнеса и государства для построения масштабной спортивной среды», — отметил Петр Фрадков.

Кроме того, сотрудничество сторон будет направлено еще и на рост обеспеченности населения спортивными объектами, проведение различных спортивных мероприятий для горожан и работу над ростом эффективности комплекса ГТО — все эти инициативы направлены на увеличение процента людей, занимающихся спортом (и даже физкультурой) на постоянной основе.

«Достижение общих целей возможно только при условии консолидации усилий. Минспорт России привлекает частных инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“. Наш партнер ПСБ выражает готовность и сам активно участвует в спортивном движении страны. Подписание двустороннего соглашения будет способствовать привлечению большего числа россиян к занятиям спортом и обеспечению для этого комфортными условиями. Уверен, что такой опыт положительно повлияет и на популяризацию спорта среди наших людей, и на укрепление взаимодействия государства и бизнеса», — сказал Михаил Дегтярев, министр спорта Российской Федерации.
ПСБ и Омская область расширяют сотрудничество
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#Илья Скобин#Спорт#Инфраструктура#ГТО#Новости#Физкультура#Спортивные мероприятия#ПСБ#Петербургский международный экономический форум
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