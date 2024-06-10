ПСБ и Минспорта России договорились развивать доступную спортивную инфраструктуру

Кроме того, сотрудничество сторон будет направлено еще и на рост обеспеченности населения спортивными объектами, проведение различных спортивных мероприятий для горожан и работу над ростом эффективности комплекса ГТО — все эти инициативы направлены на увеличение процента людей, занимающихся спортом (и даже физкультурой) на постоянной основе.