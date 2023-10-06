По поручению Хоценко на автобусы для сел Омской области выделят 1 миллиард рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Следующим шагом после выделения средств является конкурсный отбор на предоставление субсидий, предназначенных для финансового обеспечения затрат на покупку транспорта. Для сел планируется закупить 164 автобуса большого, малого и среднего класса вместимости.
Виталий Хоценко поручил завершить все организационные мероприятия до конца года. Обязательное условие — поставка нового транспорта не позднее 1 февраля 2024 года.
«1 млрд рублей — это наш сельский транспорт. Такого масштабного обновления автобусного парка для районов области не было 30 лет. Так что это хорошее решение, будем продолжать работу и по обновлению городского пассажирского транспорта», — отметил губернатор.
Напомним, что недавно в омском департаменте транспорта рассказали, насколько планируется увеличить количество автобусов в городе. Сейчас в ежедневно на маршруты выезжают около 500 единиц общественного транспорта, однако, как подчеркнул директор дептранса Вадим Кормилец, нужно выходить на показатель в 600 единиц.