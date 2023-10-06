По поручению Хоценко на автобусы для сел Омской области выделят 1 миллиард рублей

Напомним, что недавно в омском департаменте транспорта рассказали, насколько планируется увеличить количество автобусов в городе. Сейчас в ежедневно на маршруты выезжают около 500 единиц общественного транспорта, однако, как подчеркнул директор дептранса Вадим Кормилец, нужно выходить на показатель в 600 единиц.