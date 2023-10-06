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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 10:09

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По поручению Хоценко на автобусы для сел Омской области выделят 1 миллиард рублей

6 октября 2023, 08:40
Фото: 1MI
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Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.

Следующим шагом после выделения средств является конкурсный отбор на предоставление субсидий, предназначенных для финансового обеспечения затрат на покупку транспорта. Для сел планируется закупить 164 автобуса большого, малого и среднего класса вместимости.

Виталий Хоценко поручил завершить все организационные мероприятия до конца года. Обязательное условие — поставка нового транспорта не позднее 1 февраля 2024 года.

«1 млрд рублей — это наш сельский транспорт. Такого масштабного обновления автобусного парка для районов области не было 30 лет. Так что это хорошее решение, будем продолжать работу и по обновлению городского пассажирского транспорта», — отметил губернатор.

Напомним, что недавно в омском департаменте транспорта рассказали, насколько планируется увеличить количество автобусов в городе. Сейчас в ежедневно на маршруты выезжают около 500 единиц общественного транспорта, однако, как подчеркнул директор дептранса Вадим Кормилец, нужно выходить на показатель в 600 единиц.

В омском дептрансе рассказали, сколько автобусов необходимо городу
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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Новости#Проверки общественного транспорта#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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