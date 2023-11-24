Региональный СК начал доследственную проверку после столкновения автобуса с трактором

В ходе проверки станет ясно, что стало причиной аварии. Также следователи выяснят условия работы водителей и соблюдение на предприятии требований безопасности в области пассажирских перевозок. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).