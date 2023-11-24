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СК начал доследственную проверку после столкновения омского автобуса с трактором

Региональный СК начал доследственную проверку после столкновения автобуса с трактором

24 ноября 2023, 09:27
Фото: 1MI

СК начал доследственную проверку после столкновения омского автобуса с трактором

ДТП произошло сегодня, 24 ноября, на улице Авиагородок.

В ходе проверки станет ясно, что стало причиной аварии. Также следователи выяснят условия работы водителей и соблюдение на предприятии требований безопасности в области пассажирских перевозок. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что происшествие случилось сегодня утром. Пассажирский автобус, двигающийся по маршруту №17 («Железнодорожный вокзал — Новокировское кладбище»), врезался в снегоуборочный трактор. В результате столкновения ушибы получили шесть человек, в том числе и ребенок.

В салоне было 12 человек. Омский пассажирский автобус въехал в трактор
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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Общественный транспорт#Транспортная развязка#Доследственная проверка#Новости#Проверки общественного транспорта#Пассажирский транспорт#Следствие#Проверки#Анастасия Баянова#Следственные органы
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