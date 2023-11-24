Региональный СК начал доследственную проверку после столкновения автобуса с трактором

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:31
В ходе проверки станет ясно, что стало причиной аварии. Также следователи выяснят условия работы водителей и соблюдение на предприятии требований безопасности в области пассажирских перевозок. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, что происшествие случилось сегодня утром. Пассажирский автобус, двигающийся по маршруту №17 («Железнодорожный вокзал — Новокировское кладбище»), врезался в снегоуборочный трактор. В результате столкновения ушибы получили шесть человек, в том числе и ребенок.