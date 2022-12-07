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В Омске будут проверять, приезжает ли транспорт вовремя, и насколько тепло внутри

Сегодня, 08:52
Фото: Город55
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Общественный транспорт взяли на особый контроль из-за жалоб омичей

Омских перевозчиков предупредили о грядущих внеплановых проверках сразу от трех ведомств региона.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, что общественный транспорт взяли на особый контроль. Касается это частных перевозчиков.

Департамент транспорта уведомил о мерах контроля все омские компании, занимающиеся перевозкой пассажиров. Говорится в уведомлениях о недопустимости нарушений графиков движения, а также о том, что нельзя выпускать в линию транспорт, если в салоне не исправны системы отопления. Особые меры связаны с холодами, люди не должны подолгу ждать транспорта и мерзнуть, когда все-таки дождались.

Глава департамента транспорта отметил, что требования будут проверяться не только сотрудниками его ведомства, но и представителями Госавтоинспекции и федеральной надзорной транспортной службой СФО. Перевозчикам стоит быть готовыми к внеплановым рейдам.

Напомним, что недавно внимание прокуратуры привлек перевозчик, которому принадлежит маршрут 222. На маршруте случились почти подряд две страшные аварии с пострадавшими. После аварии у Горсовета 15-летней девочке пришлось очень долго выздоравливать. Она получила черепно-мозговые травмы и переломы. В другой аварии пострадало 11 пассажиров, когда маршрутка перевернулась из-за столкновения на Театральной площади.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Пассажирский транспорт#Проверки общественного транспорта#Холод#Расписание
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