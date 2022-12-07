В Омске будут проверять, приезжает ли транспорт вовремя, и насколько тепло внутри

Департамент транспорта уведомил о мерах контроля все омские компании, занимающиеся перевозкой пассажиров. Говорится в уведомлениях о недопустимости нарушений графиков движения, а также о том, что нельзя выпускать в линию транспорт, если в салоне не исправны системы отопления. Особые меры связаны с холодами, люди не должны подолгу ждать транспорта и мерзнуть, когда все-таки дождались.