В Омске будут проверять, приезжает ли транспорт вовремя, и насколько тепло внутри

Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, что общественный транспорт взяли на особый контроль. Касается это частных перевозчиков.
Департамент транспорта уведомил о мерах контроля все омские компании, занимающиеся перевозкой пассажиров. Говорится в уведомлениях о недопустимости нарушений графиков движения, а также о том, что нельзя выпускать в линию транспорт, если в салоне не исправны системы отопления. Особые меры связаны с холодами, люди не должны подолгу ждать транспорта и мерзнуть, когда все-таки дождались.
Глава департамента транспорта отметил, что требования будут проверяться не только сотрудниками его ведомства, но и представителями Госавтоинспекции и федеральной надзорной транспортной службой СФО. Перевозчикам стоит быть готовыми к внеплановым рейдам.
Напомним, что недавно внимание прокуратуры привлек перевозчик, которому принадлежит маршрут 222. На маршруте случились почти подряд две страшные аварии с пострадавшими. После аварии у Горсовета 15-летней девочке пришлось очень долго выздоравливать. Она получила черепно-мозговые травмы и переломы. В другой аварии пострадало 11 пассажиров, когда маршрутка перевернулась из-за столкновения на Театральной площади.