Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня

Ситуация произошла в маршрутке №100. Теперь, рядом с официальной информацией о стоимости проезда, появился листок с написанными фломастером цифрами «новых» расценок: если оплата производится наличными — 50 рублей, если же картой — 55 рублей. Получается, почти в два раза больше установленных цифр. Более того, по словам пассажиров, водитель уверяет омичей, что цены повысились не только на этом маршруте, но и на всех остальных.