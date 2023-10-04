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Published Сегодня, 13:44

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Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня

4 октября 2023, 13:44
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский аэропорт опубликовал список самых опаздывающих авиакомпаний

Всего в списке 18 авиа компаний, показатели регулярности полетов которых начинаются от 100% и заканчиваются 25%. Так, в сентябре чаще других задерживал или отменял рейсы перевозчик «Якутия» — эта компания находится на последнем месте в таблице. Соседние места занимают «Уральские авиалинии» и «СмартАвиа». Лидером рейтинга же стал «Азимут», чьи рейсы всегда выполнялись по графику. Полный список компаний и их показателей читайте в материале.

В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков
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Новость №2. Омичи пожаловались на самовольное повышение цен на проезд в одной из маршруток

Ситуация произошла в маршрутке №100. Теперь, рядом с официальной информацией о стоимости проезда, появился листок с написанными фломастером цифрами «новых» расценок: если оплата производится наличными — 50 рублей, если же картой — 55 рублей. Получается, почти в два раза больше установленных цифр. Более того, по словам пассажиров, водитель уверяет омичей, что цены повысились не только на этом маршруте, но и на всех остальных.

Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100
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Новость №3. В одной из омских школ эвакуировали детей из-за ложного сообщения о минировании

Информация о происшествии начала появляться в городских пабликах в соцсетях около полудня. В школу №95 по проспекту Мира поступило сообщение с неизвестного номера. В нем сообщалось о минировании школы. Администрация незамедлительно эвакуировала детей, пока саперы обследовали помещение, ученики и сотрудники находились на безопасном расстоянии от здания. Однако в ходе проверки опасных предметов найдено не было, сообщение было ложным.

В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы
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