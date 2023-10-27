Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня

Сезон кикшеринга официально завершился. Самокаты еще можно встретить на улицах, но покататься на них уже не представляется возможным. Как рассказали Городу55 в компании Whoosh, сервис завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города так как выпал снег и температура днем не превышает 0 градусов. Интересно, что в этом сезоне в Омске работали 1600 электросамокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.