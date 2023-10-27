Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Новость №1. В Омске завершился сезон проката электросамокатов
Сезон кикшеринга официально завершился. Самокаты еще можно встретить на улицах, но покататься на них уже не представляется возможным. Как рассказали Городу55 в компании Whoosh, сервис завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города так как выпал снег и температура днем не превышает 0 градусов. Интересно, что в этом сезоне в Омске работали 1600 электросамокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.
Новость №2. В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным
Заместитель департамента транспорта мэрии Омска Сергей Фальковский рассказал, что предстоящей зимой один из городских маршрутов получит новый статус. Речь идет о популярном автобусе, которые связывает поселок Солнечный с железнодорожным вокзалом. Так, с 1 декабря маршрут № 24 станет магистральным и будет работать с 06:00 до 23:00 с интервалом движения семь-восемь минут в часы пик. На данный момент магистральными являются маршруты № 22 и № 33 и троллейбусные — №3, №4, №5 и №67.
Новость №3. Стал известен размер средней зарплаты, которую работодатели предлагают омичам
Работодатели в Омской области в среднем готовы предложить зарплату в размере 44 791 рубль. Специалисты рассказали, кому в регионе готовы платить выше средней предполагаемой зарплаты. Так, например, самые высокие зарплаты предлагают в сфере сельского хозяйства — в среднем 113 859 рублей. Далее идут «Добыча сырья» (109 479 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (102 998 рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (76 809 рублей) и «Высший и средний менеджмент» (74 719 рублей).