«Когда появится совесть?»: жители омской деревни часами не могут добраться до города

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Информация о проблеме появилась в паблике «Типичный Омск». Жители деревни Черемуховское рассказали, что единственный маршрут, на котором можно уехать в город, принадлежит частному перевозчику, из-за чего возникают проблемы. Он не соблюдает расписание рейсов, жители вынуждены стоять на остановке несколько часов.
«Автобус №132 („ДК им. Лобкова“ — „Черемуховское“) ходит как попало! Когда уже появится совесть у перевозчика и он поставит себя на место других людей? По расписанию автобус должен ходить каждые полтора часа, но этого не происходит! Люди стоят на остановке часами и не могут уехать. Три километра до трассы и нет возможности каким-то еще образом попасть в город», — рассказала местная жительница.
Она также добавила, что с жалобами на работу перевозчика черемшане неоднократно обращались в министерство транспорта, однако в ответ приходили лишь отписки, а проблема оставалась нерешенной. В качестве выхода из ситуации местные просят отдать маршрут Омскоблавтотрансу.
«Неужели данный перевозчик не нарушает все правила тендера? О нарушении прав жителей поселка я вообще молчу! Отдайте этот маршрут Омскоблавтотрансу и все сразу наладится. Пусть перевозчик оставит его в покое», — добавила женщина.