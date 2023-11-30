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Жители омской деревни пожаловались на работу частного перевозчика

«Когда появится совесть?»: жители омской деревни часами не могут добраться до города

30 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Жители омской деревни пожаловались на работу частного перевозчика

По словам местных, единственный маршрут из населенного пункта, на котором можно попасть в город, может не приезжать несколько часов.

Информация о проблеме появилась в паблике «Типичный Омск». Жители деревни Черемуховское рассказали, что единственный маршрут, на котором можно уехать в город, принадлежит частному перевозчику, из-за чего возникают проблемы. Он не соблюдает расписание рейсов, жители вынуждены стоять на остановке несколько часов.

«Автобус №132 („ДК им. Лобкова“ — „Черемуховское“) ходит как попало! Когда уже появится совесть у перевозчика и он поставит себя на место других людей? По расписанию автобус должен ходить каждые полтора часа, но этого не происходит! Люди стоят на остановке часами и не могут уехать. Три километра до трассы и нет возможности каким-то еще образом попасть в город», — рассказала местная жительница.

Она также добавила, что с жалобами на работу перевозчика черемшане неоднократно обращались в министерство транспорта, однако в ответ приходили лишь отписки, а проблема оставалась нерешенной. В качестве выхода из ситуации местные просят отдать маршрут Омскоблавтотрансу.

«Неужели данный перевозчик не нарушает все правила тендера? О нарушении прав жителей поселка я вообще молчу! Отдайте этот маршрут Омскоблавтотрансу и все сразу наладится. Пусть перевозчик оставит его в покое», — добавила женщина.
«До конечной не поедет». Омичи снова пожаловались на работу частных перевозчиков
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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Новости#Проверки общественного транспорта#Пассажирский транспорт#Автобусы#Министерство транспорта#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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