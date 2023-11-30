«Когда появится совесть?»: жители омской деревни часами не могут добраться до города

Она также добавила, что с жалобами на работу перевозчика черемшане неоднократно обращались в министерство транспорта, однако в ответ приходили лишь отписки, а проблема оставалась нерешенной. В качестве выхода из ситуации местные просят отдать маршрут Омскоблавтотрансу.