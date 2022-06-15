Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери

Он был у женщины в гостях вместе со своим знакомым, вечер не обошелся без горячительных напитков. Однако в какой-то момент хозяйка квартиры решила прервать застолье и попросила компанию уйти. В ответ несовершеннолетний кинулся на нее с кулаками - несколько раз ударил по голове, вытащил в коридор общежития и там продолжил избивать. После ушел домой.