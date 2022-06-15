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Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери

Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери

15 июня, 15:20
Фото: 1MI

Несовершеннолетний омич до смерти избил подругу своей матери

Он не хотел заканчивать банкет.

В Омске несовершеннолетний молодой человек жестоко расправился с подругой собственной матери. 

Он был у женщины в гостях вместе со своим знакомым, вечер не обошелся без горячительных напитков. Однако в какой-то момент хозяйка квартиры решила прервать застолье и попросила компанию уйти. В ответ несовершеннолетний кинулся на нее с кулаками - несколько раз ударил по голове, вытащил в коридор общежития и там продолжил избивать. После ушел домой.

Женщина несколько дней провела в больнице. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. 

Омский Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Добавим, что к своим 17 годам молодой человек уже имел условный срок за грабеж, угон автомобиля и кражу.

#Новости#Омская область#Побои#Убийство по неосторожности#Причинение вреда здоровью
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