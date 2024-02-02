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Иллюстрация

Целился в снег. Мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке

2 февраля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мужчина выстрелил в омича из охотничьего ружья после ссоры на парковке

Пострадавшего доставили в больницу, а в отношении стрелка уже завели уголовное дело.

О стрельбе на улице Омской полицейским стало известно сегодня утром. На одной из парковок между двумя омичами произошел конфликт, после чего один из них решил выстрелить в своего собеседника из охотничьего ружья.

Выстрел угодил прямо в голень, пострадавшего экстренно доставили в больницу. После начались поиски стрелка, которые достаточно быстро увенчались успехом: 25-летний омич был задержан сотрудниками УМВД и Росгвардии на улице Пушкина. У него изъяли ружье, которое оказалось зарегистрировано официально.

По факту произошедшего уже заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»). Во время допроса стрелок уверял, что целился в снег и почувствовал опасность от собеседника, поэтому решил выстрелить.

Мужчине грозит до 10 лет заключения, сейчас ему запрещено покидать место жительства в темное время суток, находиться в людных местах, а также пользоваться интернетом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее Город55 писал о жутком инциденте, произошедшем на улице 5-я Рабочая. Там 32-летний омич задушил 78-летнюю пенсионерку из личной неприязни, после чего был задержан прямо на месте преступления. Проверка по делу продолжается.

Убил из неприязни. Омич задушил 78-летнюю женщину в ее квартире и попался полиции
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#Видео#Оружие#Омск#Омская область#Новости#Ружье#Причинение вреда здоровью#Вред здоровью#Тяжкий вред здоровью#Анастасия Баянова#Охотничье ружье
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