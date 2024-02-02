Целился в снег. Мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
О стрельбе на улице Омской полицейским стало известно сегодня утром. На одной из парковок между двумя омичами произошел конфликт, после чего один из них решил выстрелить в своего собеседника из охотничьего ружья.
Выстрел угодил прямо в голень, пострадавшего экстренно доставили в больницу. После начались поиски стрелка, которые достаточно быстро увенчались успехом: 25-летний омич был задержан сотрудниками УМВД и Росгвардии на улице Пушкина. У него изъяли ружье, которое оказалось зарегистрировано официально.
По факту произошедшего уже заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»). Во время допроса стрелок уверял, что целился в снег и почувствовал опасность от собеседника, поэтому решил выстрелить.
Мужчине грозит до 10 лет заключения, сейчас ему запрещено покидать место жительства в темное время суток, находиться в людных местах, а также пользоваться интернетом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее Город55 писал о жутком инциденте, произошедшем на улице 5-я Рабочая. Там 32-летний омич задушил 78-летнюю пенсионерку из личной неприязни, после чего был задержан прямо на месте преступления. Проверка по делу продолжается.