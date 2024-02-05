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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:37

Иллюстрация

После конфликта с бывшей работодательницей омичка ударила ее защитника ножом в грудь

5 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

После ссоры омичка ударила ножом в грудь знакомого бывшей работодательницы

Женщину уже задержали, сейчас полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 27-летняя омичка поссорилась с бывшей работодательницей, конфликт решить не удавалось. После чего последняя решила позвать знакомого, чтобы тот повлиял на ситуацию. Однако это не помогло, задержанная пырнула его ножом в грудь.

В результате 21-летний парень получил тяжкие повреждения. Подозреваемую удалось задержать, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас по факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняются все детали. Кроме обстоятельств преступления, полицейские проверят исполнение женщиной родительских обязанностей.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Нападение#Новости#Причинение вреда здоровью#Вред здоровью#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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