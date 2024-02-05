После конфликта с бывшей работодательницей омичка ударила ее защитника ножом в грудь

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сотрудники полиции предварительно установили, что 27-летняя омичка поссорилась с бывшей работодательницей, конфликт решить не удавалось. После чего последняя решила позвать знакомого, чтобы тот повлиял на ситуацию. Однако это не помогло, задержанная пырнула его ножом в грудь.
В результате 21-летний парень получил тяжкие повреждения. Подозреваемую удалось задержать, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас по факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняются все детали. Кроме обстоятельств преступления, полицейские проверят исполнение женщиной родительских обязанностей.