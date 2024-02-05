После конфликта с бывшей работодательницей омичка ударила ее защитника ножом в грудь

Сотрудники полиции предварительно установили, что 27-летняя омичка поссорилась с бывшей работодательницей, конфликт решить не удавалось. После чего последняя решила позвать знакомого, чтобы тот повлиял на ситуацию. Однако это не помогло, задержанная пырнула его ножом в грудь.