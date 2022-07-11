Избивший человека до смерти омич не явился на оглашение приговора

По материалам Следственного комитета, Владимир и Михаил Кобызевы жестоко избили знакомого автослесаря. Мужчина пообещал отремонтировать их автомобиль, но не сдержал слова. Это и вывело пьяных братьев из себя. Они устроили кровавую расправу над механиком. От многочисленных побоев мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.