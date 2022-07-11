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Избивший человека до смерти омич не явился на оглашение приговора

Избивший человека до смерти омич не явился на оглашение приговора

Вчера, 19:36
Фото: 1MI
Сейчас он находится в розыске.

Обвиняемый в тяжелом преступлении омич сбежал из зала суда перед оглашением приговора. Его судили вместе с братом-подельником. 

По материалам Следственного комитета, Владимир и Михаил Кобызевы жестоко избили знакомого автослесаря. Мужчина пообещал отремонтировать их автомобиль, но не сдержал слова. Это и вывело пьяных братьев из себя. Они устроили кровавую расправу над механиком. От многочисленных побоев мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.  

Кроме того, братья запугали всех свидетелей настолько, что те боялись дать показания. Кобызевы до последнего отрицали вину, обвиняя в преступлении мнимого знакомого. Тем не менее оперативникам удалось найти очевидцев кровавой расправы и собрать доказательства виновности подозреваемых. 

Однако и в зале суда история не закончилась. Владимир Кобызев вовсе не явился на оглашение приговора. Тем временем обоих признали виновными. Владимиру назначено наказание в виде 9, 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Михаилу - 8 лет. Он взят под стражу в зале суда. Владимир объявлен в розыск. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Суд#Прокуратура Омской области#Убийство#Причинение вреда здоровью
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