Город55
ГлавноеВсе новости
Во рту першит и сдавливает горло. Едкая химическая смесь окутала Омск почти на сутки

Во рту першит и сдавливает горло. Едкая химическая смесь окутала Омск почти на сутки

26 июня, 12:30
Фото: 1MI

Жители Омска жалуются на едкий химический запах в разных районах города

Запах не смог перебить даже дождь.

Десятки человек из нескольких округов Омска пожаловались на едкий запах химии. По словам подписчиков паблика «Дыши Омск», почти двое суток в городе нечем дышать.

«Химический запах под долгожданный дождь. Вот так просто можно лишить людей возможности чувствовать запах дождя, летний ночной воздух, утреннюю свежесть… Просто плакать хочется», — написала жительница дома улице Иркутская. 

По словам омичей в некоторых районах города дышать было нечем уже с полуночи, в других — с четырех часов утра.

«ТЭЦ коптит за нефтезаводом. Всегда такой туман стелит. Если направление на город, то дышать невозможно даже на левом берегу», — поделился наблюдениями подписчик Евгений. 
«Сладко-химозный запах, через закрытые окна все равно першит», — поддержали комментаторы.

Особенно сильно, по словам жителей города, химией пахло в микрорайонах Ермак и Полет, на проспекте Мира, улицах Харьковская, Маяковского, Иртышской набережной, в районе Привокзальной площади и на Левом берегу.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Выбросы#Завод#Причинение вреда здоровью#Загрязнение воздуха
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18