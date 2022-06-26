Во рту першит и сдавливает горло. Едкая химическая смесь окутала Омск почти на сутки

Десятки человек из нескольких округов Омска пожаловались на едкий запах химии. По словам подписчиков паблика «Дыши Омск», почти двое суток в городе нечем дышать.
«Химический запах под долгожданный дождь. Вот так просто можно лишить людей возможности чувствовать запах дождя, летний ночной воздух, утреннюю свежесть… Просто плакать хочется», — написала жительница дома улице Иркутская.
По словам омичей в некоторых районах города дышать было нечем уже с полуночи, в других — с четырех часов утра.
«ТЭЦ коптит за нефтезаводом. Всегда такой туман стелит. Если направление на город, то дышать невозможно даже на левом берегу», — поделился наблюдениями подписчик Евгений.
«Сладко-химозный запах, через закрытые окна все равно першит», — поддержали комментаторы.
Особенно сильно, по словам жителей города, химией пахло в микрорайонах Ермак и Полет, на проспекте Мира, улицах Харьковская, Маяковского, Иртышской набережной, в районе Привокзальной площади и на Левом берегу.