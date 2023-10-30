Сделали замечание. В Омской области 17-летний подросток ударил ножом знакомого матери

По версии следствия, вечером 17-летний подросток напал на 30-летнего приятели своей матери. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватился за нож, так как мужчина сделал ему замечание. Действие происходило в селе Прииртышье (Таврический район).