Сделали замечание. В Омской области 17-летний подросток ударил ножом знакомого матери

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Инцидент зарегистрирован в прошлую субботу, 28 октября.
По версии следствия, вечером 17-летний подросток напал на 30-летнего приятели своей матери. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватился за нож, так как мужчина сделал ему замечание. Действие происходило в селе Прииртышье (Таврический район).
Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники регионального следкома провели осмотр места происшествия, изъяли нож и другие вещественные доказательства. Как уточнили в пресс-центре ведомства, подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование еще идет.
Ранее Город55 писал об убийстве двух женщин в Омской области. Тела пожилой сельчанки и ее дочери обнаружили в ту же субботу, 28 числа. Было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование.