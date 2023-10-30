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Updated Сегодня, 11:32

иллюстрация

Сделали замечание. В Омской области 17-летний подросток ударил ножом знакомого матери

30 октября 2023, 11:30
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области пьяный 17-летний подросток ударил ножом знакомого матери

Мужчину госпитализировали, за его состоянием наблюдают медики.

В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Инцидент зарегистрирован в прошлую субботу, 28 октября.

По версии следствия, вечером 17-летний подросток напал на 30-летнего приятели своей матери. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватился за нож, так как мужчина сделал ему замечание. Действие происходило в селе Прииртышье (Таврический район).

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники регионального следкома провели осмотр места происшествия, изъяли нож и другие вещественные доказательства. Как уточнили в пресс-центре ведомства, подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование еще идет.

Ранее Город55 писал об убийстве двух женщин в Омской области. Тела пожилой сельчанки и ее дочери обнаружили в ту же субботу, 28 числа. Было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование.

Расправа в деревне. Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери и дочери
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#Происшествия#Омск#Омская область#Ножевое ранение#Уголовное дело#Подросток#Новости#Причинение вреда здоровью#Алина Ясинская
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