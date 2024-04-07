Доставлен в больницу. 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Омске

Как сообщили в пресс-центре ГАИ, несчастный случай произошел в окрестностях дома №24 на Фрезерной улице (Ленинский АО), около 8 часов вечера. Как сообщается, 46-летний водитель, управлявший «Ладой» ВАЗ-2114, наехал на школьника, переходившего дорогу в неположенном месте.