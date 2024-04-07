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Posted Вчера, 09:21

Published Вчера, 09:21

Modified Вчера, 09:23

Updated Вчера, 09:23

Фото с места происшествия

Доставлен в больницу. 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Омске

7 апреля 2024, 09:21
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
Фото с места происшествия

6-летний дошколенок попал под машину в Ленинском округе Омска

Переход дороги в неположенном месте стал причиной ДТП.

Как сообщили в пресс-центре ГАИ, несчастный случай произошел в окрестностях дома №24 на Фрезерной улице (Ленинский АО), около 8 часов вечера. Как сообщается, 46-летний водитель, управлявший «Ладой» ВАЗ-2114, наехал на школьника, переходившего дорогу в неположенном месте.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Из-за аварии 6-летнему дошколенку понадобилась помощь врачей и его доставили в больницу. Инспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, проводится проверка.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Проверка#Больница#ГАИ#Илья Скобин#Помощь врачей
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