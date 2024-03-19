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Врачи вернули 99-летней омичке возможность ходить после перелома бедра

Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке

19 марта 2024, 09:51
Фото: Минздрав Омской области

Врачи вернули 99-летней омичке возможность ходить после перелома бедра

Сложную операцию провели хирурги-травматологи Городской клинической больницы №1 им. Кабанова.

99-летняя омичка поступила в приемное отделение больницы около трех недель назад, она сломала бедро во время неудачного падения дома. Проведя необходимые обследования, врачи пришли к выводу, что для восстановления опорно-двигательной функции необходима установка гамма-штифтов.

Ситуацию осложнял возраст пациентки, в таком случает операцию нужно проводить как можно быстрее, чтобы избежать осложнений и возможного летального исхода.

«Существуют определенные клинические рекомендации для таких пациентов, где сказано, что операцию необходимо провести в ближайшие 48 часов. У нас получилось уложиться в этот временной промежуток, благодаря чему мы имеем положительный прогноз», — рассказывает заведующий отделением травматологии Хаял Байрамов.

Сейчас пенсионерке уже сняли швы, теперь ее ждет реабилитация, которая продлится 4 месяца и улучшит качество жизни омички, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Минздрав Омской области
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