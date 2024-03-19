Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
99-летняя омичка поступила в приемное отделение больницы около трех недель назад, она сломала бедро во время неудачного падения дома. Проведя необходимые обследования, врачи пришли к выводу, что для восстановления опорно-двигательной функции необходима установка гамма-штифтов.
Ситуацию осложнял возраст пациентки, в таком случает операцию нужно проводить как можно быстрее, чтобы избежать осложнений и возможного летального исхода.
«Существуют определенные клинические рекомендации для таких пациентов, где сказано, что операцию необходимо провести в ближайшие 48 часов. У нас получилось уложиться в этот временной промежуток, благодаря чему мы имеем положительный прогноз», — рассказывает заведующий отделением травматологии Хаял Байрамов.
Сейчас пенсионерке уже сняли швы, теперь ее ждет реабилитация, которая продлится 4 месяца и улучшит качество жизни омички, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.