Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке

99-летняя омичка поступила в приемное отделение больницы около трех недель назад, она сломала бедро во время неудачного падения дома. Проведя необходимые обследования, врачи пришли к выводу, что для восстановления опорно-двигательной функции необходима установка гамма-штифтов.