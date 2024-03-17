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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Фотография с места происшествия

Нужна медпомощь. 14-летняя школьница попала под колеса автофургона в Омской области

17 марта 2024, 07:42
Фото: Пресс-служба ГАИ Омской области
Фотография с места происшествия

Грузовая «газель» сбила 14-летнюю тарчанку в Омской области.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Как рассказал представитель пресс-центра Госавтоинспекции, инцидент произошел в минувшую субботу, 16 марта, в городе Тара — сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному в полдень.

Как установили сотрудники ГАИ, в районе дома №145 по улице Ленина, девочка, переходящая дорогу, попала под колеса автофургона «ГАЗель» — 3302 (им управлял 53-летний тарчанин). Ребенку понадобилась помощь врачей.

Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествия
Фото: Пресс-служба ГАИ Омской области

Сотрудники МВД проводят проверку для изучения всех обстоятельств и установления причин произошедшего.

Напомним, ранее Город55 освещал события страшной аварии на омской «трассе смерти» Тюмень-Омск. В результате столкновения двух грузовиков и микроавтобуса погибли 7 человек.

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
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#Происшествия#Омская область#Авария#Проверка#Новости#Тара#Госавтоинспекция#Илья Скобин#Наезд на ребенка#Помощь врачей
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