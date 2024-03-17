Нужна медпомощь. 14-летняя школьница попала под колеса автофургона в Омской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как рассказал представитель пресс-центра Госавтоинспекции, инцидент произошел в минувшую субботу, 16 марта, в городе Тара — сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному в полдень.
Как установили сотрудники ГАИ, в районе дома №145 по улице Ленина, девочка, переходящая дорогу, попала под колеса автофургона «ГАЗель» — 3302 (им управлял 53-летний тарчанин). Ребенку понадобилась помощь врачей.
Сотрудники МВД проводят проверку для изучения всех обстоятельств и установления причин произошедшего.
Напомним, ранее Город55 освещал события страшной аварии на омской «трассе смерти» Тюмень-Омск. В результате столкновения двух грузовиков и микроавтобуса погибли 7 человек.