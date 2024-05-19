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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске

19 мая 2024, 15:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Нападение собаки на ребенка в Омске привлекло внимание главы СК

Нападения, по данным Следственного комитета, неоднократны: аналогичный случай был в прошлом году.

Как отмечается в сообщении Информационного центра Следственного комитета, информация о нападении собаки на юного омича поступила из социальных сетей. Само нападение произошло сразу после майских праздников, 13 мая. К сожалению, ребенок пострадал и ему понадобилась помощь врачей. К тому же, по данным ведомства, от этой же собаки пострадал уже другой ребенок — в прошлом году.

В связи с произошедшим, глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, доклад и результаты расследования которого главе СК РФ представит Олег Винников — руководитель Следственного управления СК по Омской области.

Напомним, ранее проблема агрессивных собак в Омске уже привлекала внимание главы Следственного Комитета: аналогичное распоряжение о возбуждении уголовного дела появилось 14 мая — поскольку на территории региона зафиксировано большое количество нападений животных на детей.

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Омске
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#Илья Скобин#Омск#Социальные сети#Ребенок#Дети#Уголовное дело#Животные#Новости#Александр Бастрыкин#Олег Винников#Помощь врачей
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