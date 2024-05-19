Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Как отмечается в сообщении Информационного центра Следственного комитета, информация о нападении собаки на юного омича поступила из социальных сетей. Само нападение произошло сразу после майских праздников, 13 мая. К сожалению, ребенок пострадал и ему понадобилась помощь врачей. К тому же, по данным ведомства, от этой же собаки пострадал уже другой ребенок — в прошлом году.
В связи с произошедшим, глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, доклад и результаты расследования которого главе СК РФ представит Олег Винников — руководитель Следственного управления СК по Омской области.
Напомним, ранее проблема агрессивных собак в Омске уже привлекала внимание главы Следственного Комитета: аналогичное распоряжение о возбуждении уголовного дела появилось 14 мая — поскольку на территории региона зафиксировано большое количество нападений животных на детей.