Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске

Как отмечается в сообщении Информационного центра Следственного комитета, информация о нападении собаки на юного омича поступила из социальных сетей. Само нападение произошло сразу после майских праздников, 13 мая. К сожалению, ребенок пострадал и ему понадобилась помощь врачей. К тому же, по данным ведомства, от этой же собаки пострадал уже другой ребенок — в прошлом году.