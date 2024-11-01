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Почтовое отделение

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Ноябрь
Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения
1 ноября, 11:55
Октябрь
«Тепловая ссорится с почтой, а мы страдаем»: омичи жалуются на отсутствие отопления
3 октября, 03:37
Декабрь 2023
Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники
26 декабря 2023, 13:12
Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня
6 декабря 2023, 14:52
«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения
6 декабря 2023, 12:28
Ноябрь 2023
«Как после бомбежки». В омском почтовом отделении на головы посетителей течет вода
28 ноября 2023, 14:07
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
20 ноября 2023, 09:01

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