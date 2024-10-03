«Тепловая ссорится с почтой, а мы страдаем»: омичи жалуются на отсутствие отопления

Posted 3 октября, 03:37
Published 3 октября, 03:37
Modified 3 октября, 03:48
Updated 3 октября, 03:48
В Омске жители дома на улице Бетховена, 28, сообщили в редакцию Города55 о перебоях с отоплением в своих квартирах. По словам омичей, к тепловому узлу у них доступа нет, а теплоснабжение отключают из-за якобы конфликтов с почтовым отделением. Управляющей компании, которая бы занялась домом, тоже нет.
«Почта ссорится с тепловой компанией, а страдают обычные жильцы. У нас 4 квартиры, в двух из них пенсионеры. Есть дети, мы мерзнем, платим весь год за отопление, а сейчас ещё дико свет обогреватели мотают. Дом старый, сейчас ещё проводка полетит или замкнет», — рассказали Городу55 обеспокоенные жильцы.
В администрации Омска Городу55 сообщили, что по этому адресу повреждений на сетях «Тепловой компании» не зафиксировано. Тем не менее, завтра, 4 октября, специалисты выедут на место для дополнительного осмотра участка для дальнейшего принятия мер.
Ранее Город55 писал, что в Омске около 700 объектов в городе оставались без теплоснабжения. Также с 9 по 10 октября в Советском округе десятки домов останутся без воды из-за работ на сетях.
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