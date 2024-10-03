«Тепловая ссорится с почтой, а мы страдаем»: омичи жалуются на отсутствие отопления

В Омске жители дома на улице Бетховена, 28, сообщили в редакцию Города55 о перебоях с отоплением в своих квартирах. По словам омичей, к тепловому узлу у них доступа нет, а теплоснабжение отключают из-за якобы конфликтов с почтовым отделением. Управляющей компании, которая бы занялась домом, тоже нет.