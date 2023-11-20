«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Сообщение о плачевном состоянии помещения появилось в городском сообществе «Омск ВК» в соцсети. Автор жалобы рассказала, что ремонт здесь не проводился очень продолжительное время, со стен слезает краска, а лампы не менялись десятилетиями и представляют опасность для посетителей.
«Почтовое отделение обслуживает большой жилой микрорайон, но находится в ужасном состоянии, ремонта, наверное, не было лет так тридцать, на потолке лампы висят еще прошлого века, стены обшарпаны», — написала омичка.
Она также отметила, что в отделении не хватает сотрудников. Из-за отсутствия операторов, нередко возникают большие очереди, помещение полностью заполняется людьми.
«Когда приходят квитанции ЖКХ, очередь заполняет все маленькое помещение, операторов постоянно нет, работает одна, а сегодня зашла, так сидит сама заведующая почтой, некому работать. Наведет кто нибудь порядок, в конце то концов?» — добавила женщина.
В Почте России прокомментировали эту ситуацию и объяснили отсутствие ремонта тем, что помещение не включено в список первоочередно нуждающихся в капремонте и ждет своей очереди.
«К сожалению, отремонтировать сразу все отделения мы не можем, поэтому составили список первоочередных. Так, в 2022 г. мы капитально отремонтировали в регионе 10 почтовых отделений, в 2023 г. завершаем работы ещё по восьми объектам. Ориентировочный срок ремонта почтового отделения в Омске по ул. Волкова, д. 45 — 2025 год», — сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что Почта России сейчас ищет операторов для отделения и сотрудничает с центром занятости, чтобы быстрее подобрать специалистов.
«На этот период клиентов вместе с начальником и его заместителем обслуживает дополнительный сотрудник из почтамта», — добавили в компании.