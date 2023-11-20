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Омичи пожаловались на плачевное состояние почтового отделения

«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет

20 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на плачевное состояние почтового отделения

О состоянии отделения №45, которое находится на улице Волкова и обслуживает крупный микрорайон, рассказали местные жители.

Сообщение о плачевном состоянии помещения появилось в городском сообществе «Омск ВК» в соцсети. Автор жалобы рассказала, что ремонт здесь не проводился очень продолжительное время, со стен слезает краска, а лампы не менялись десятилетиями и представляют опасность для посетителей.

«Почтовое отделение обслуживает большой жилой микрорайон, но находится в ужасном состоянии, ремонта, наверное, не было лет так тридцать, на потолке лампы висят еще прошлого века, стены обшарпаны», — написала омичка.

Она также отметила, что в отделении не хватает сотрудников. Из-за отсутствия операторов, нередко возникают большие очереди, помещение полностью заполняется людьми.

«Когда приходят квитанции ЖКХ, очередь заполняет все маленькое помещение, операторов постоянно нет, работает одна, а сегодня зашла, так сидит сама заведующая почтой, некому работать. Наведет кто нибудь порядок, в конце то концов?» — добавила женщина.

В Почте России прокомментировали эту ситуацию и объяснили отсутствие ремонта тем, что помещение не включено в список первоочередно нуждающихся в капремонте и ждет своей очереди.

«К сожалению, отремонтировать сразу все отделения мы не можем, поэтому составили список первоочередных. Так, в 2022 г. мы капитально отремонтировали в регионе 10 почтовых отделений, в 2023 г. завершаем работы ещё по восьми объектам. Ориентировочный срок ремонта почтового отделения в Омске по ул. Волкова, д. 45 — 2025 год», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что Почта России сейчас ищет операторов для отделения и сотрудничает с центром занятости, чтобы быстрее подобрать специалистов.

«На этот период клиентов вместе с начальником и его заместителем обслуживает дополнительный сотрудник из почтамта», — добавили в компании.
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#Омск#Омская область#Жалобы#Почта России#Новости#Жалоба#Аварийное здание#Анастасия Баянова#Почта#Почтовое отделение
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