«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет

Сообщение о плачевном состоянии помещения появилось в городском сообществе «Омск ВК» в соцсети. Автор жалобы рассказала, что ремонт здесь не проводился очень продолжительное время, со стен слезает краска, а лампы не менялись десятилетиями и представляют опасность для посетителей.