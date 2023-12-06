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Published Сегодня, 14:52

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Иллюстраиця

Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня

6 декабря 2023, 14:52
Фото: Город55
Иллюстраиця
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске заявили о нехватке техники для уборки улиц от снега

Сегодня в Омске прошел брифинг, посвященный приближающимся морозам и ситуации на дорогах. Из-за сложной погодной обстановки многие районы города засыпаны снегом, справиться с которым не может даже специальная техника. О том, почему это происходит, рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. Он пояснил, что нынешняя ситуация — нестандартная, снегоуборочных машин не хватает: по нормативам, для зимнего содержания дорог необходимо 600 единиц техники, а у дорожных служб сейчас около 360 единиц.

Не хватает больше 200 машин. Почему в Омске не могут справиться со снегом на дорогах
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Новость №2. Омскую трехэтажку на Энергетиков с рухнувшим балконом признали аварийной

Вчера статус аварийного жилья получило еще одно старение. На этот раз речь идет о трехэтажке на улице Энергетиков. Как следует из постановления, подписанного мэром Омска Сергеем Шелестом, жильцов должны расселить до 31 декабря 2030 года. Напомним, что именно от балкона этого дома в конце ноября отвалился крупный кусок бетона. Позже выяснилось, что опасность для жителей и прохожих в этом доме представляют более 30 балконов. И это не единственная проблема здания, об остальных — в материале ниже.

Ранее обрушалась стена. В Омске трехэтажку на Энергетиков признали аварийной
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Новость №3. Омичи рассказали о плачевном состоянии почтового отделения на Левом берегу

Омичи пожаловались на состояние почтового отделения по адресу бульвар Архитекторов, 5. Оказалось, что помещение топит водой, с ее объемами не справляются даже ведра и другие подручные средства. По словам местных жителей, жидкости бывает настолько много, что она попадает на посылки и растекается лужами по полу. В пресс-службе почты России же Городу55 объяснили эту ситуацию тем, что в отделении прорвало трубу и проблема единовременная.

«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения
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