Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня

Вчера статус аварийного жилья получило еще одно старение. На этот раз речь идет о трехэтажке на улице Энергетиков. Как следует из постановления, подписанного мэром Омска Сергеем Шелестом, жильцов должны расселить до 31 декабря 2030 года. Напомним, что именно от балкона этого дома в конце ноября отвалился крупный кусок бетона. Позже выяснилось, что опасность для жителей и прохожих в этом доме представляют более 30 балконов. И это не единственная проблема здания, об остальных — в материале ниже.