Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения

В пресс-службе Почты России рассказали, как отделения на территории Омской области будут работать в ноябрьские праздники. Завтра, 2 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.