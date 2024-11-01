Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения

Posted 1 ноября, 11:55
Published 1 ноября, 11:55
Modified 1 ноября, 11:59
Updated 1 ноября, 11:59
В пресс-службе Почты России рассказали, как отделения на территории Омской области будут работать в ноябрьские праздники. Завтра, 2 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.
4 ноября для большинства сотрудников Почты России станет выходным днем, доставлять будут только пенсии и пособия.
Отмечается, что некоторые почтовые отделения региона могут работать по другому графику, актуальную информацию стоит искать на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.
Ранее Город55 рассказывал, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники.