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Posted 1 ноября, 11:55

Published 1 ноября, 11:55

Modified 1 ноября, 11:59

Updated 1 ноября, 11:59

Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения

Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения

1 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
2 ноября для работников Почты России станет укороченным рабочим днем, а 4 будут разносить только пенсии и пособия.

В пресс-службе Почты России рассказали, как отделения на территории Омской области будут работать в ноябрьские праздники. Завтра, 2 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября для большинства сотрудников Почты России станет выходным днем, доставлять будут только пенсии и пособия.

Отмечается, что некоторые почтовые отделения региона могут работать по другому графику, актуальную информацию стоит искать на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Ранее Город55 рассказывал, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники.

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#Анастасия Баянова#Работа#Омск#Омская область#Почта России#Новости#Режим#Почта#Почтовое отделение#Почтовые отделения
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