«Как после бомбежки». В омском почтовом отделении на головы посетителей течет вода

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Жалоба на состояние отделения по адресу улица Степанца, 10/1 появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам омичей, помещение топит водой, она попадает не только на пол, но и на стойки. Сотрудники собирают ее в ведра и другие подручные средства — это единственные способ избежать затопления.
«Отделение почты затапливает. На голову посетителей бежит вода. Отделение почты в ужасном состоянии. Как после бомбежки», — написал автор жалобы.
На фотографиях можно заметить, что потолок в помещении значительно износился. Из дыр на нем капает вода, она же распространяется на стены. Не исключено, что любая из оставшихся частей потолка может отвалиться в любой момент, в том числе и среди рабочего дня.
Напомним, что недавно омичи рассказали об еще одном проблемном почтовом отделении. Помещение на улице Волкова находится в плачевном состоянии и не видело ремонта десятки лет. Местные жители опасаются, что когда-нибудь им на голову упадет кусок штукатурки или старая лампа.