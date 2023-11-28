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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Омичи пожаловались на «дырявую» крышу почтового отделения

«Как после бомбежки». В омском почтовом отделении на головы посетителей течет вода

28 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на «дырявую» крышу почтового отделения

Местные жители рассказали, что в отделении №119 по стенам течет вода, спасают ситуацию лишь пластиковые ведра.

Жалоба на состояние отделения по адресу улица Степанца, 10/1 появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам омичей, помещение топит водой, она попадает не только на пол, но и на стойки. Сотрудники собирают ее в ведра и другие подручные средства — это единственные способ избежать затопления.

«Отделение почты затапливает. На голову посетителей бежит вода. Отделение почты в ужасном состоянии. Как после бомбежки», — написал автор жалобы.

На фотографиях можно заметить, что потолок в помещении значительно износился. Из дыр на нем капает вода, она же распространяется на стены. Не исключено, что любая из оставшихся частей потолка может отвалиться в любой момент, в том числе и среди рабочего дня.

Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"

Напомним, что недавно омичи рассказали об еще одном проблемном почтовом отделении. Помещение на улице Волкова находится в плачевном состоянии и не видело ремонта десятки лет. Местные жители опасаются, что когда-нибудь им на голову упадет кусок штукатурки или старая лампа.

«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
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#Омск#Омская область#Почта России#Новости#Течение#Анастасия Баянова#Почта#Почтовое отделение
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