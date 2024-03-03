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Павел Куликов

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Март
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Октябрь 2023
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
16 октября 2023, 02:18
Омский «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым
Нападающий пришел в клуб в мае нынешнего года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Автомобилист».
13 октября 2023, 06:32
Сентябрь 2023
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Август 2023
Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
5 августа 2023, 15:59
Май 2023
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Омский «Авангард» заключил контракт с Павлом Куликовым из «Автомобилиста»
Соглашение с 31-летним нападающим подписано на 2 года.
3 мая 2023, 10:05

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