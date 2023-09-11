Хабаровский «Амура» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сегодня омский «Авангард» на домашнем льду принимал хабаровский «Амура». Встреча закончилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:5.
Омичи уже на первых минутах матча заработали большинство, — Евгений Грачев из «Амура» уехал в штрафной бокс на 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. в этом моменте Рид Буше получил рассечение и покинул лед. В неравных «ястребы» плотно засели в зоне соперников, моменты были и у Ивана Игумнова, и Райана Спунера, но вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников отразил все и вся.
В равных составах омичи оставили ворота пустыми и поиграли на отложенном штрафе, но ни в формате 6 на 5, ни при розыгрыше лишнего до забитых шайб так и не дошло. Далее омичи раз за разом создавали остроты у ворот «Амура», вот только с реализацией все никак не выходило. Чуть погодя хабаровчане вновь проштрафились, — Грачев окатил Василия Демченко ледяной крошкой и вновь присел на скамейку. В очередном большинстве у «ястребов» открывать счет могли Либор Шулак и Зият Пайгин, Кирилл Панюков и Павел Куликов, но тщетно, — шайба упрямо не шла в ворота. На последних минутах этого игрового отрезка Игумнов убежал на рандеву с Лозебниковым, но бросать было не с руки.
Следом Игорь Гераськин зарабатывает удаление и омичи впервые в матче остаются в меньшинстве. Свой шанс хабаровчане реализовали на последней минуте периода. Гол на счету Дмитрия Шевченко. Тут же еще и Абросимова удалили, так что сирену «ястребы» встречали вчетвером.
В начале второго периода «Авангард» доигрывал меньшинство, уверенно отбился, еще и выход два в одного оформил, но Лозебников сдюжил. Совсем немного не хватило Панюкову и Куликову. Далее уже Никита Михайлов пытался огорчить вратаря хабаровчан, но последний вновь спас свою команду. Буквально сразу же омичи зарабатывают третье удаление подряд и Шевченко оформляет дубль, — 2:0 почти 35 минут до окончания основного времени встречи.
Чуть погодя Шулак быстрым пасом вывел Гераськина в отрыв, но и в этот раз Лозебников тащит. Следом еще один момент у Михайлова, но ворота «Амура» вновь под надежным замком. Однако Владимир Ткачев все же сумел подобрать ключик и вернул «ястребов» в игру. В ассистентах — Илья Рейнгард.
Уже за экватором матча «Авангард» получает четвертое удаление за задержку времени игры. Штраф отправился отбывать Ткачев. В меньшинстве Спунер сбегал к воротам соперники и бросил, но гола не случилось. В концовке большинства досталось Ивану Николишину и судьи уехали смотреть видео, но большой штраф не усмотрели. А вот третий гол в ворота омичей зафиксировали уже буквально через пол минуты. Отличился Артур Гизатулин.
На последних минутах «ястребы» устроили штурм ворот Лозебникова, но на перерыв команды ушли при счете 3: 1 в пользу гостей из Хабаровска.
Третья двадцатиминутка началась с быстрого гола в исполнении «Амура», — Артур Гизатулин делает счет на табло 4:1, и это еще один дубль в этом матче. Сразу после этого в воротах омичей появляется Андрей Мишуров. Далее моментище был у Гераськина, опасно он подставил клюшку, но не срослось. Чуть погодя два мощнейших броска от Рейнгардта, но вновь без голов.
Затем пошла быстрая плотная игра, что в какой-то момент досталось даже судье, уронили его на лед. Во второй половине периода омичи затеяли затяжную атаку и буквально расстреливали ворота хабаровчан, но попаданий не случилось. «Амур» же напротив, на контратаке оформляет 5 шайбу. Гол забросил Иван Дрозд.
Более ничего существенного в этом матче не случилось, хозяева льда всячески старались забросит ещё, гости парировали и довели матч до крупной победы.
Отметим, что получивший травму Буше так и не вышел сегодня на лед, а во втором и третьем периоде отсутствовал и Иван Телегин.