Хабаровский «Амура» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены

В равных составах омичи оставили ворота пустыми и поиграли на отложенном штрафе, но ни в формате 6 на 5, ни при розыгрыше лишнего до забитых шайб так и не дошло. Далее омичи раз за разом создавали остроты у ворот «Амура», вот только с реализацией все никак не выходило. Чуть погодя хабаровчане вновь проштрафились, — Грачев окатил Василия Демченко ледяной крошкой и вновь присел на скамейку. В очередном большинстве у «ястребов» открывать счет могли Либор Шулак и Зият Пайгин, Кирилл Панюков и Павел Куликов, но тщетно, — шайба упрямо не шла в ворота. На последних минутах этого игрового отрезка Игумнов убежал на рандеву с Лозебниковым, но бросать было не с руки.