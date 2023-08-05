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Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи

5 августа 2023, 15:59
Фото: Город55
Авангард буквально
После вчерашнего поражения «ястребы» провели работу над ошибками, как и обещал главный тренер Михаил Кравец, и оформили победу со счетом 5:1.

В субботу 5 августа на льду арены «Шайба» в рамках турнира Лига ставок Sochi Hockey Open-2023 омский «Авангард» встречался с питерским СКА. Накануне главный тренер последних — Роман Ротенберг заявил, что этот матч будет принципиальным. О том, что вышло из этой принципиальности, рассказываем ниже.

Встреча началась с удавления в составе СКА, — за подножку был удален Сергей Толчинский, который еще каких-то несколько месяцев назад выступал за «Авангард». В неравных составах голов не последовало, а далее пошла вязкая и борьба на хороших скоростях. После питерцы вновь проштрафились, — на скамейку за задержку соперника присел Никита Комаров. «Ястребы» насели, чуть было не получили гол после выхода один в ноль, исправились и создали несколько поистине «жарких» моментов.

На словах диктора, что команда СКА играет в полном составе, трибуны взревели, — «Авангард» открыл счет. Отличился нападающий Никита Михайлов. Омичи продолжили давить, да. и у СКА наблюдался некий «мандраж» с входом в чужую зону. Как итог за 6:34 до завершения периода «Авангард» удвоил преимущество. Гол на счету нападающего Дениса Венгрыжановского.

Буквально через минуту вынимать шайбу из ворот пришлось уже Василию Демченко, которого огорчил нападающий Матвей Мешков. В этом голе поучаствовал и бывший «ястреб» Арсений Грицюк, — на его счету голевая передача. На том в этом отрезке игры и разошлись.

Фото: Авангард повел уже в первом периоде

Во втором периоде «ястребы» сходу насели на ворота СКА и соорудили парочку грозных моментов. На 25-й минуте встречи эта гроза разразилась третьим голом в вора СКА. Эта шайба на счету Артема Мурылева. Отметим, что питерских болельщиков было не видно и не слышно, а вот омичи и им сочувствующие перекричали всех и вся.

Ну и какой же хоккей без драк, — у ворот Василия Демченко немного сцепились «ястреб» Роман Амбросимов и питерец Илья Федотов, за что оба схлопотали штрафные минуты. Когда время этого матча «перешагнуло» за половину СКА чуточку прибавил и стал изредка беспокоить Василия Демченко. Но чуть-чуть в этом «принципиальном» матче не считается, омичи убежали два в один и в четвертый раз расстроили вратаря питерцев. Гол за Кириллом Панюковым, в ассистентах Мурылев Артем. На табло в это время было 3:33 до завершения периода. Сразу после этого СКА поменяли вратаря на Сергея Иванова, а у «Авангарда» удалился Дамир Шарипзянов. Омичи довольно-таки легко отбились и команды ушли на перерыв при счете 4:1 в пользу омичей.

Уже во втором периоде СКА горели со счетом 1:4Уже во втором периоде СКА горели со счетом 1:4
Уже во втором периоде СКА горели со счетом 1:4
Фото: Город55

В заключительном отрезке игры «Авангард» сначала слегка прижался к своим воротам. Через четыре минуты в штрафной бокс у омичей уехал Никита Михайлов. Обошлось без голов, а немного погодя нападающий «Авангарда» Павел Куликов с помощью Зията Пайгина и Ильи Рейнгарда эффектно убежал один в ноль и довел счет до «неприличного» — 5:1. Играть при этом оставалось еще более 12 минут. За 5 с небольшим до финальной сирены после нарушения со стороны Никиты Холодилина СКА взяли тайм-аут. Дальше — натиск, который омичи выдержали и пустые ворота у СКА за 2 с лишним минуты до завершения основного времени. Финальный штурм вшестером у питерцев провалился, пришлось даже ненадолго возвращать вратаря. В итоге более чем уверенная и принципиальная победа «Авангарда» в основное время со счетом 5:1.

Омичи уверенно победили в основное времяОмичи уверенно победили в основное время
Омичи уверенно победили в основное время
Фото: Город55

Овертайм в формате 3 на 3 прошел скоротечно, уже через 39 секунд Сергей Толчинский пробил-таки Демченко. За питерцами осталась и буллитная серия, — «ястребы» не забили ни одного.

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