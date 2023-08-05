Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи

Ну и какой же хоккей без драк, — у ворот Василия Демченко немного сцепились «ястреб» Роман Амбросимов и питерец Илья Федотов, за что оба схлопотали штрафные минуты. Когда время этого матча «перешагнуло» за половину СКА чуточку прибавил и стал изредка беспокоить Василия Демченко. Но чуть-чуть в этом «принципиальном» матче не считается, омичи убежали два в один и в четвертый раз расстроили вратаря питерцев. Гол за Кириллом Панюковым, в ассистентах Мурылев Артем. На табло в это время было 3:33 до завершения периода. Сразу после этого СКА поменяли вратаря на Сергея Иванова, а у «Авангарда» удалился Дамир Шарипзянов. Омичи довольно-таки легко отбились и команды ушли на перерыв при счете 4:1 в пользу омичей.