Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области

На неделе омский хоккейный клуб не скупился на новости о расторжениях и заключениях контрактов. Рассказываем, с кем «Авангард» больше не работает: с форвардом Федором Малыхиным, с нападающим Арсением Грицюком, с нападающим Иваном Мирошниченко, а здесь объявлено сразу о семи хоккеистах, которые покинули омскую команду.