Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Изображение материала

Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области

7 мая 2023, 08:00
Фото: 1MI
иллюстация
Самые значимые события недели.

Пожары в Омской области

Пожары не покидают Омскую область. Несколько недель мы подробно рассказывали об огненных происшествиях. Продолжаем вести хронику событий.

2 мая. Наш регион вышел на первое место в Сибирском федеральном округе по лесным пожарам. На тот момент горело 4,5 тысяч гектаров.

Новые детали старой трагедии: перед судом предстанут начальник котельной ТГК-11 и мастер фирмы «Промтек», которых обвиняют в халатности. Не понимаете, о чем речь? Следствие полагает, что именно их действия привели к масштабному пожару в Новоалександровке 6 мая 2022 года.

Омск накрыло облаком угарного газа. Причины — пожары и ветер. Горожане дышали продуктами горения. Тем временем, пострадавшим от пожаров в районах пообещали найти жилье, помочь с вещами и продуктами.

Бушуют в Омской области не только природные пожары. Возгораний в жилых строениях меньше не стало. Так, серьезно пострадал мужчина. Он лежал на диване в своей квартире, когда в доме начался пожар.

3 мая. Пожароопасный сезон действует по всей стране. И мы решили выяснить, как в России идет борьба с огнем:

Огненная ловушка. Как в России идет борьба с лесными пожарами
Узнать подробнее

4 мая. Пламя охватило многоэтажку в Омске. Сильно обгорел местный житель — 64-летний мужчина.

5 мая. В Привокзальном поселке Омска загорелся мусор. Была угроза перехода огня на заброшенное здание. Почти час спасатели ликвидировали огонь.

Омич тушил сухую траву и умер… от сердечного приступа. В обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины теперь разбираются правоохранители.

6 мая. В трех районах Омской области ожидался третий класс пожарной опасности на выходных. Погода способствует распространению пламени.

В Называевске пожар случился в частном доме. Погибли двое подростков. Парням было 14 и 13 лет. Позже стала известна предварительная причина пожара. Городу55 удалось выяснить детали трагедии:

Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
Узнать подробнее

Омичи жаловались на запах гари, дым и смог на Левом берегу. Там загорелась сухая трава.

7 мая. Ландшафтные пожары вызвали беспокойство у жителей Крутинского района. Они прислали нам видеозаписи: огонь шел вдоль федеральной трассы Омск-Тюмень. Тем временем продукты горения свалки в Таре стали поводом жалоб горожан. На место выехала эколаборатория. Выявлен избыток опасных веществ в воздухе. В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар. Обошлось без пострадавших. Также возгорание случилось в Калачинске. Спасателям удалось вытащить из огня собаку.

Преступления в Омской области

Рассказываем про самые громкие преступления этой недели и любопытные судебные разбирательства.

  • омич жестоко избил, изнасиловал и обокрал бывшую возлюбленную из-за измены;
  • педофилу из Омска грозит 20 лет колонии за нападение на 9-летнюю девочку;
  • пьяный омич решил поэкспериментировать: обнажился возле школы;
  • руководитель компаний «Надеждино» и «Забота» получил 3,5 года принудительных работ за мошенничество с субсидией и грантом;
  • бывший замначальника отдела омской полиции проведет 7 лет в колонии за мошенничество в особо крупном размере;
  • поджигателя омского военкомата отправили в колонию строго режима на 13 лет;
  • военный в Омске чуть не убил брата кочергой, за что лишился свободы на два года;
  • семейная пара отправилась за решетку на несколько лет за попытку продать наркотики;
  • военнослужащий из Омска получил 2,5 года колонии за то, что дважды ушел в самоволку.

За апрель в Арбитражный суд Омской области поступило 1 105 дел. Мы рассмотрели пять самых интересных:

Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Узнать подробнее

Солнечный субботний день омрачило происшествие в Таврическом районе. 15-летний подросток жестоко избил 42-летнего мужчину, тот оказался в больнице. Причина — личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело.

Кадровые перестановки в мэрии Омска

3 мая Светлана Рогова покинула пост директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска. Чиновница написала заявление по собственному желанию. На следующий день стало известно имя нового руководителя ведомства. Им стала заместитель Роговой — Ирина Гаак.

Их департамента имущественных отношений мэрии уволили Евгения Кондратьева. Он попался на получении взятки и сейчас находится в СИЗО. Теперь на место заместителя директора ведомства ищут новых специалистов.

Проблемные омские стройки

В среду мэру Сергею Шелесту и вице-губернатору Дмитрию Ушакову внесли прокурорские представления за нарушения на омских стройках. Мы детально описываем, где и какие недостатки обнаружили специалисты надзорного органа:

Ушакову и Шелесту внесли представления за нарушения на омских стройках
Узнать подробнее

Строительством детских садов в Омской области заинтересовался и полпред в с СФО Анатолий Серышев. Он беспокоится, что сдачу объектов затянут.

К слову, третий раз мэрия не смогла найти подрядчика на капремонт гимназии №88. Многострадальное учреждение остро нуждается в обновлении, но перейти к практике не получается уже несколько месяцев.

Контракты «Авангарда»

На неделе омский хоккейный клуб не скупился на новости о расторжениях и заключениях контрактов. Рассказываем, с кем «Авангард» больше не работает: с форвардом Федором Малыхиным, с нападающим Арсением Грицюком, с нападающим Иваном Мирошниченко, а здесь объявлено сразу о семи хоккеистах, которые покинули омскую команду.

В это же время «Авангард» подписал новых игроков: двухлетний контракт с чешским защитником Либором Шулаком, контракт с бывшим хоккеистом «Автомобилиста» — защитником Павлом Куликовым, двухлетний контракт с габаритным защитником Романом Абросимовым.

Спортивные деятели не могут оставить аудиторию без комментариев относительно перестановок. Так, экс-главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин высказался по поводу нового генерального менеджера Антона Курьянова. А руководство «Авангарда» попросило КХЛ и ФХР оценить слова спортивных агентов о капитане Дамире Шарипзянове. Те называли хоккеиста «крысой».

Немного не про «Авангард», но про хоккей. На должность нового главного тренера «Омских крыльев» назначен Владимир Филатов. А теперь уже бывший «ястреб» Иван Мирошниченко подписал контракт с «Вашингтон Каэпиталз».

День Победы в Омске

Близится 9 мая. Омичам рассказали, какие улицы перекроют в этот день. Схемы и графики можно найти тут. Синоптики пообещали, что погода будет жаркая: прогнозируют до +30 градусов.

Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка». Еще запущена интерактивная карта, где можно узнать обо всех мероприятиях в Омске. Впрочем, мы итак подробно описали, что ждет горожан:

Омичам рассказали, как пройдет празднование Дня Победы
Узнать подробнее

Омские ветераны получили 26,6 млн рублей в честь празднования 9 мая. Это общая сумма на всех. Город55 расписал, кому и сколько получилось.

#Уголовное дело#Суд#Пожары#ЧП#Врио губернатора Омской области#Полиция#Авангард#Деньги#Лесные пожары#9 мая#Мусор#Убийство#Взятка#Прокуратура#Лесной пожар#Соцсети#Ремонт#Коррупция#КХЛ#Работа#Общество#Город#Происшествия#Бизнес#Экономика#Хоккей#ХК Авангард#Спорт#Погода#Строительство#Жалобы#Образование#Новости#Омская область#Омск#Россия#Полпред в СФО#Новоалександровка#Называевск#Крутинский район#Тюмень#Тара#Тюкалинский район#Таврический район#Чехия#Светлана Рогова#Ирина Гаак#Евгений Кондратьев#Сергей шелест#Дмитрий Ушаков#Анатолий серышев#Владимир Филатов#Фёдор Малыхин#Арсений Грицюк#Иван Мирошниченко#Павел Куликов#Роман Абросимов#Дмитрий Рябыкин#Антон Курьянов#Дамир Шарипзянов
Подпишитесь
Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Омская область за 23 года
Сегодня, 10:56
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Сегодня, 04:50
«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома
Сегодня, 05:12
Сгорели три дома. Озвучены подробности пожара в деревне Тарского района
Сегодня, 10:46
От -4 до +30. Омичей ждут невероятные климатические качели
Сегодня, 08:35