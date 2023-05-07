Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области

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Пожары не покидают Омскую область. Несколько недель мы подробно рассказывали об огненных происшествиях. Продолжаем вести хронику событий.
2 мая. Наш регион вышел на первое место в Сибирском федеральном округе по лесным пожарам. На тот момент горело 4,5 тысяч гектаров.
Новые детали старой трагедии: перед судом предстанут начальник котельной ТГК-11 и мастер фирмы «Промтек», которых обвиняют в халатности. Не понимаете, о чем речь? Следствие полагает, что именно их действия привели к масштабному пожару в Новоалександровке 6 мая 2022 года.
Бушуют в Омской области не только природные пожары. Возгораний в жилых строениях меньше не стало. Так, серьезно пострадал мужчина. Он лежал на диване в своей квартире, когда в доме начался пожар.
3 мая. Пожароопасный сезон действует по всей стране. И мы решили выяснить, как в России идет борьба с огнем:
4 мая. Пламя охватило многоэтажку в Омске. Сильно обгорел местный житель — 64-летний мужчина.
5 мая. В Привокзальном поселке Омска загорелся мусор. Была угроза перехода огня на заброшенное здание. Почти час спасатели ликвидировали огонь.
Омич тушил сухую траву и умер… от сердечного приступа. В обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины теперь разбираются правоохранители.
6 мая. В трех районах Омской области ожидался третий класс пожарной опасности на выходных. Погода способствует распространению пламени.
В Называевске пожар случился в частном доме. Погибли двое подростков. Парням было 14 и 13 лет. Позже стала известна предварительная причина пожара. Городу55 удалось выяснить детали трагедии:
Омичи жаловались на запах гари, дым и смог на Левом берегу. Там загорелась сухая трава.
7 мая. Ландшафтные пожары вызвали беспокойство у жителей Крутинского района. Они прислали нам видеозаписи: огонь шел вдоль федеральной трассы Омск-Тюмень. Тем временем продукты горения свалки в Таре стали поводом жалоб горожан. На место выехала эколаборатория. Выявлен избыток опасных веществ в воздухе. В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар. Обошлось без пострадавших. Также возгорание случилось в Калачинске. Спасателям удалось вытащить из огня собаку.
Рассказываем про самые громкие преступления этой недели и любопытные судебные разбирательства.
За апрель в Арбитражный суд Омской области поступило 1 105 дел. Мы рассмотрели пять самых интересных:
Солнечный субботний день омрачило происшествие в Таврическом районе. 15-летний подросток жестоко избил 42-летнего мужчину, тот оказался в больнице. Причина — личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело.
3 мая Светлана Рогова покинула пост директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска. Чиновница написала заявление по собственному желанию. На следующий день стало известно имя нового руководителя ведомства. Им стала заместитель Роговой — Ирина Гаак.
Их департамента имущественных отношений мэрии уволили Евгения Кондратьева. Он попался на получении взятки и сейчас находится в СИЗО. Теперь на место заместителя директора ведомства ищут новых специалистов.
В среду мэру Сергею Шелесту и вице-губернатору Дмитрию Ушакову внесли прокурорские представления за нарушения на омских стройках. Мы детально описываем, где и какие недостатки обнаружили специалисты надзорного органа:
Строительством детских садов в Омской области заинтересовался и полпред в с СФО Анатолий Серышев. Он беспокоится, что сдачу объектов затянут.
К слову, третий раз мэрия не смогла найти подрядчика на капремонт гимназии №88. Многострадальное учреждение остро нуждается в обновлении, но перейти к практике не получается уже несколько месяцев.
На неделе омский хоккейный клуб не скупился на новости о расторжениях и заключениях контрактов. Рассказываем, с кем «Авангард» больше не работает: с форвардом Федором Малыхиным, с нападающим Арсением Грицюком, с нападающим Иваном Мирошниченко, а здесь объявлено сразу о семи хоккеистах, которые покинули омскую команду.
В это же время «Авангард» подписал новых игроков: двухлетний контракт с чешским защитником Либором Шулаком, контракт с бывшим хоккеистом «Автомобилиста» — защитником Павлом Куликовым, двухлетний контракт с габаритным защитником Романом Абросимовым.
Спортивные деятели не могут оставить аудиторию без комментариев относительно перестановок. Так, экс-главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин высказался по поводу нового генерального менеджера Антона Курьянова. А руководство «Авангарда» попросило КХЛ и ФХР оценить слова спортивных агентов о капитане Дамире Шарипзянове. Те называли хоккеиста «крысой».
Близится 9 мая. Омичам рассказали, какие улицы перекроют в этот день. Схемы и графики можно найти тут. Синоптики пообещали, что погода будет жаркая: прогнозируют до +30 градусов.
Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка». Еще запущена интерактивная карта, где можно узнать обо всех мероприятиях в Омске. Впрочем, мы итак подробно описали, что ждет горожан:
Омские ветераны получили 26,6 млн рублей в честь празднования 9 мая. Это общая сумма на всех. Город55 расписал, кому и сколько получилось.