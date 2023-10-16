Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым

Город55 опубликовал эту новость еще в минувшую пятницу, 13 октября, ссылаясь на аккаунт бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли ВКонтакте. Позже в редакцию обратился пресс-атташе команды Олег Малицкий и сказал, что страница Хартли фейковая. Глава пресс-службы хоккейного клуба попросил новость с сайта удалить, так как она «совершенно не соответствует действительности». Информация же в итоге подтвердилась.