Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым

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Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 05:58
Омский «Авангард» расторг контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым. Информация об этом появилась на сайте хоккейного клуба 15 октября.
«В этом сезоне Куликов сыграл 9 матчей, очков не набрал, показатель полезности „-5“. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения карьеры», — сообщили в ХК «Авангард».
Павел Куликов пришел в команду в мае нынешнего года. Ранее нападающий выступал за «Автомобилист», где в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
Город55 опубликовал эту новость еще в минувшую пятницу, 13 октября, ссылаясь на аккаунт бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли ВКонтакте. Позже в редакцию обратился пресс-атташе команды Олег Малицкий и сказал, что страница Хартли фейковая. Глава пресс-службы хоккейного клуба попросил новость с сайта удалить, так как она «совершенно не соответствует действительности». Информация же в итоге подтвердилась.
Напомним, что вчера «Авангард» со счетом 4:1 обыграл лидера чемпионата КХЛ — «Локомотив».