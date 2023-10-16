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Нападающий пришел в команду в мае нынешнего года

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым

16 октября 2023, 02:18
Фото: ХК Авангард
Нападающий пришел в команду в мае нынешнего года
В нынешнем сезоне хоккеист сыграл за команду в 9 матчах, но очков не набрал.

Омский «Авангард» расторг контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым. Информация об этом появилась на сайте хоккейного клуба 15 октября.

«В этом сезоне Куликов сыграл 9 матчей, очков не набрал, показатель полезности „-5“. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения карьеры», — сообщили в ХК «Авангард».

Павел Куликов пришел в команду в мае нынешнего года. Ранее нападающий выступал за «Автомобилист», где в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Город55 опубликовал эту новость еще в минувшую пятницу, 13 октября, ссылаясь на аккаунт бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли ВКонтакте. Позже в редакцию обратился пресс-атташе команды Олег Малицкий и сказал, что страница Хартли фейковая. Глава пресс-службы хоккейного клуба попросил новость с сайта удалить, так как она «совершенно не соответствует действительности». Информация же в итоге подтвердилась.

Напомним, что вчера «Авангард» со счетом 4:1 обыграл лидера чемпионата КХЛ — «Локомотив».

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#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Хоккеист#Авангард хоккей#Евгений Игишев#Игрок#Павел Куликов
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