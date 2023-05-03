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Омский «Авангард» заключил контракт с Павлом Куликовым из «Автомобилиста»

3 мая 2023, 10:05
Фото: ХК Авангард
Павел Куликов в минувшем сезоне выступал за Автомобилист
Соглашение с 31-летним нападающим подписано на 2 года.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об еще одном приобретении. На этот раз контракт подписан с 31-летним защитником Павлом Куликовым, который в прошедшем сезоне играл за «Автомобилист».

«Куликов большую часть карьеры провел в Нижнекамске, где выходил на лед вместе с Дамиром Шарипзяновым. За его плечами огромный опыт, более 500 матчей в КХЛ. Это незаменимый для нижних звеньев мастер, обладающий высокой работоспособностью, умеющий играть на точке вбрасывания, а главное — предельно мотивированный выигрывать с нашей командой», — уверен генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.

За «Автомобилист» в минувшем сезоне Куликов отыграл 48 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что ранее «Авангард» сообщил о подписании защитника Романа Абросимова.

Омский «Авангард» подписал защитника Романа Абросимова
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#Василий Попов#Авангард#КХЛ#Хоккей#ХК Авангард#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Екатеринбург#Антон Курьянов#Дамир Шарипзянов#Павел Куликов
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