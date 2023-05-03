Омский «Авангард» заключил контракт с Павлом Куликовым из «Автомобилиста»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об еще одном приобретении. На этот раз контракт подписан с 31-летним защитником Павлом Куликовым, который в прошедшем сезоне играл за «Автомобилист».
«Куликов большую часть карьеры провел в Нижнекамске, где выходил на лед вместе с Дамиром Шарипзяновым. За его плечами огромный опыт, более 500 матчей в КХЛ. Это незаменимый для нижних звеньев мастер, обладающий высокой работоспособностью, умеющий играть на точке вбрасывания, а главное — предельно мотивированный выигрывать с нашей командой», — уверен генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.
За «Автомобилист» в минувшем сезоне Куликов отыграл 48 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что ранее «Авангард» сообщил о подписании защитника Романа Абросимова.