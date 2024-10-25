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Онкодиспансер

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Октябрь
В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев
25 октября, 09:26
Сентябрь
Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений
29 сентября, 09:20
Хирурги из онкодиспансера помогли омичу, столкнувшемуся с раком кожи из-за загара
7 сентября, 10:00
Август
Врачи омского онкодиспансера едва не остались без зарплаты
26 августа, 08:47
Июль
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
7 июля, 08:25
Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
6 июля, 03:26
Май
Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы
29 мая, 06:46

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