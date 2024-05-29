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Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы

29 мая 2024, 06:46
Фото: 1MI
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Минздрав РФ обещает помочь со строительством двух больниц в Омске

При этом у федеральных чиновников есть вопросы к возведению детского инфекционного стационара в Кировском округе.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил, что минздравоохранения России обещает поддержать деньгами строительство двух медицинских учреждений в Омске. На финансирование претендуют комплекс медико-хирургического центра, где лечат большинство раненых участников СВО, и онкологический диспансер. Первый должен появиться на Булатова, а второй — на Завертяева.

«Мурашко обещал рассмотреть вопрос перераспределения денег в пользу Омского госпиталя ветеранов, и даже готовы были включить в программу Азовскую районную больницу, но пока для этого здания не подготовлена нужная документация», — добавил Смолин.

Однако без критики строительства медобъектов тоже не обошлось. Федеральные чиновники считают, что детский инфекционный стационар на Левобережье слишком долго возводят.

Напомним, что строить инфекционку для детей начали летом прошлого года. Подрядчиком выступает военно-строительная компания. Пятиэтажное здание должно быть готово к 2027 году.

Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Строительство#Здравоохранение#Больница#Финансирование#Новости#Олег Смолин#Онкодиспансер#Михаил Мурашко#Омский минздрав
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