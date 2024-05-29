Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил, что минздравоохранения России обещает поддержать деньгами строительство двух медицинских учреждений в Омске. На финансирование претендуют комплекс медико-хирургического центра, где лечат большинство раненых участников СВО, и онкологический диспансер. Первый должен появиться на Булатова, а второй — на Завертяева.