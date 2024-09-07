Хирурги из онкодиспансера помогли омичу, столкнувшемуся с раком кожи из-за загара

Как отметил представитель минздрава, подобные ситуации могут возникнуть в любой момент: кожа человека очень уязвима перед некоторыми факторами. При этом, минимизация таких рисков не является чем-то сложным: достаточно избегать повреждений кожи в районе родимых пятен или рубцов, а также регулярно пользоваться специальными кремами, снижающими воздействие УФ-лучей на кожу. Остальные меры безопасности и вовсе являются профилактическими: здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные осмотры у специалистов — чем раньше удастся обнаружить проблему, тем эффективнее будет лечение.