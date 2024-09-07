Хирурги из онкодиспансера помогли омичу, столкнувшемуся с раком кожи из-за загара

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Как рассказали в пресс-службе минздрава Омской области, диагноз для пациента стал настоящим шоком — родимое пятно у мужчины было с самого детства, но предположений, что оно станет очагом опасного заболевания кожи после особенно сильного загара, даже не возникало.
По словам пациента, болезнь прогрессировала медленно: прошлогодний летний загар начал доставлять неудобства зимой — пораженный участок кожи начал болеть и увеличиваться в размерах. В феврале мужчина обратился к медикам — консилиум врачей онкодиспансера принял решение удалить пятно.
Как пояснил представитель областного министерства здравоохранения, лечение проводилось в два этапа: сначала была проведена эмболизация поврежденного участка — особая процедура закупорки сосудов, питающих опухоль, из-за чего она начинает уменьшаться, а затем пациента перевели уже в онкодиспансер — для хирургического вмешательства.
Лечащий врач мужчины отметил, что подобные операции являются сложными и травматичными для организма: во-первых, сказываются размеры и место расположения очага проблемы, а во-вторых, удаленный участок покрова необходимо перекрыть другими тканями. Последний фактор сказался особенно сильно — опухоль захватила не только кожу, но и мышцы под ней.
Однако операция прошла успешно: мышечную ткань пересадили из большой грудной мышцы пациента, закрыв поврежденную область. Сейчас мужчине назначена лучевая терапия — для закрепления работы хирургов, поскольку исследования удаленной опухоли подтвердили, что заболевание являлось раком кожи с агрессивным ростом.
Как отметил представитель минздрава, подобные ситуации могут возникнуть в любой момент: кожа человека очень уязвима перед некоторыми факторами. При этом, минимизация таких рисков не является чем-то сложным: достаточно избегать повреждений кожи в районе родимых пятен или рубцов, а также регулярно пользоваться специальными кремами, снижающими воздействие УФ-лучей на кожу. Остальные меры безопасности и вовсе являются профилактическими: здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные осмотры у специалистов — чем раньше удастся обнаружить проблему, тем эффективнее будет лечение.