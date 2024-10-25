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Posted 25 октября, 09:26

Published 25 октября, 09:26

Modified 25 октября, 09:28

Updated 25 октября, 09:28

Иллюстрация

В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев

25 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Ранее говорилось, что лечебный корпус появится к 2028 году. Его стоимость составит не менее 3,7 млрд рублей.

В Омске на Завертяева должен появиться новый лечебный корпус на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену. Под новый медицинский объект отвели два соседних участка рядом с уже действующим онкодиспансером.

Ради нового лечебного корпуса, как стало известно Городу55, собираются срубить 101 дерево, 13 кустарников, 12 кв. м кустарника, 16 погонных метров вяза и 1400 «квадратов» поросли. О сносе деревьев попросило бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик», и «зеленая комиссия» уже дала свое добро на это.

Участок, где построят лечебный корпусУчасток, где построят лечебный корпус
Участок, где построят лечебный корпус. Фото: Роскадастр

Ранее планы по строительству лечебного корпуса подтвердили в Омском горсовете. Ожидается, что здание построят в 2028 году. Большую часть необходимой для строительства суммы, а именно 3,1 млрд рублей, выделят из федерального бюджета. Всего же потребуется свыше 3,7 млрд рублей.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Медицина#Новости#Онкодиспансер#Зеленая комиссия
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