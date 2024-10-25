В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев

Posted 25 октября, 09:26
Published 25 октября, 09:26
Modified 25 октября, 09:28
Updated 25 октября, 09:28
В Омске на Завертяева должен появиться новый лечебный корпус на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену. Под новый медицинский объект отвели два соседних участка рядом с уже действующим онкодиспансером.
Ради нового лечебного корпуса, как стало известно Городу55, собираются срубить 101 дерево, 13 кустарников, 12 кв. м кустарника, 16 погонных метров вяза и 1400 «квадратов» поросли. О сносе деревьев попросило бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик», и «зеленая комиссия» уже дала свое добро на это.
Ранее планы по строительству лечебного корпуса подтвердили в Омском горсовете. Ожидается, что здание построят в 2028 году. Большую часть необходимой для строительства суммы, а именно 3,1 млрд рублей, выделят из федерального бюджета. Всего же потребуется свыше 3,7 млрд рублей.