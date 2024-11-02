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Омский минздрав

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Ноябрь
Омичку довела до инсульта новость о прибавлении в семье
Завотделением БСМП№1 Елена Страутманис рассказала, что причиной инсульта могут быть не только печальные события.
2 ноября, 14:13
Октябрь
Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку
Елена Шипилова покинет свой пост до конца октября.
15 октября, 15:24
Август
В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города
5 августа, 14:05
Май
Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы
29 мая, 06:46
Апрель
Опыт и профессионализм. В омской городской больнице №2 сменился главврач
Должность главврача в городской больнице №2 занял Максим Казанцев, на этом посту он сменил Светлану Гусеву.
1 апреля, 13:14
Февраль
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Перевозку новорожденного, его семьи и бригады медиков доверили авиакомпании «Вельталь-Авиа».
25 февраля, 06:13

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