Омичку довела до инсульта новость о прибавлении в семье

Также причиной инфаркта или инсульта могут стать чрезмерные физические нагрузки. Елена Страутманис привела в пример случай из практики: омича доставили в больницу прямо из фитнес-клуба. Ситуация была такая: на беговой дорожке у него закружилась голова, но вместо того, чтобы прекратить тренировку, он немного отдохнул и продолжил бежать, что и привело к неприятным последствиям.