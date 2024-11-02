Омичку довела до инсульта новость о прибавлении в семье

Posted 2 ноября, 14:13
Published 2 ноября, 14:13
Modified 2 ноября, 14:16
Updated 2 ноября, 14:16
Заведующая отделением неврологии для больных с ОНМК регионального сосудистого центра БСМП№1 Елена Страутманис рассказала, как сильные эмоциональные потрясения могут влиять на здоровье. Так, во время выбросов адреналина сужаются периферические сосуды и повышается артериальное давление. Артерии становятся менее эластичными, а сердечный ритм тем временем только растет.
«Любые сильные переживания для людей, а тем более с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, могут отрицательно сказаться на здоровье. Среди моих пациенток была женщина, которую до инсульта довела новость о том, что она скоро станет бабушкой. В семье долго ждали прибавления и она действительно приняла это радостное известие слишком близко к сердцу», — рассказала врач-невролог.
Также причиной инфаркта или инсульта могут стать чрезмерные физические нагрузки. Елена Страутманис привела в пример случай из практики: омича доставили в больницу прямо из фитнес-клуба. Ситуация была такая: на беговой дорожке у него закружилась голова, но вместо того, чтобы прекратить тренировку, он немного отдохнул и продолжил бежать, что и привело к неприятным последствиям.
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