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Posted 15 октября, 15:24

Published 15 октября, 15:24

Modified 15 октября, 15:28

Updated 15 октября, 15:28

Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку

Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку

15 октября 2024, 15:24
Фото: 1MI
Елена Шипилова покинет свой пост до конца октября.

Стало известно, что до конца октября свой пост оставит первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Шипилова. Об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,

По информации источника, одной из причин ухода Шипиловой с должности стали сложные взаимоотношения с министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым. Также есть сведения, что Шипилова была ставленницей экс-зампреда правительства Олега Зарембы.

«Минздрав единственное ведомство, где сейчас два первых зама, Елена Шипилова и Андрей Сухарев. Логично, что должность второго первого заместителя после ее ухода ликвидируют», — сказал источник.

Напомним, что Елена Шипилова занимала пост первого заместителя главы Минздрава с сентября 2019 года, какую должность она получит теперь пока неизвестно.

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