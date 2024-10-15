Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку

Posted 15 октября, 15:24
Published 15 октября, 15:24
Modified 15 октября, 15:28
Updated 15 октября, 15:28
Стало известно, что до конца октября свой пост оставит первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Шипилова. Об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,
По информации источника, одной из причин ухода Шипиловой с должности стали сложные взаимоотношения с министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым. Также есть сведения, что Шипилова была ставленницей экс-зампреда правительства Олега Зарембы.
«Минздрав единственное ведомство, где сейчас два первых зама, Елена Шипилова и Андрей Сухарев. Логично, что должность второго первого заместителя после ее ухода ликвидируют», — сказал источник.
Напомним, что Елена Шипилова занимала пост первого заместителя главы Минздрава с сентября 2019 года, какую должность она получит теперь пока неизвестно.