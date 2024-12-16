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Posted 16 декабря, 08:43

Published 16 декабря, 08:43

Modified 16 декабря, 08:45

Updated 16 декабря, 08:45

Экс-главу омского госправового управления назначили замминистра здравоохранения

Экс-главу омского госправового управления назначили замминистра здравоохранения

16 декабря 2024, 08:43
Антон Банников займется в минздраве правовым управлением.

В Омской области на должность замминистра здравоохранения назначили Антона Банникова. Распоряжение 13 декабря подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

«Назначить Банникова Антона Александровича заместителем министра здравоохранения Омской области — начальником правового управления министерства здравоохранения Омской области 16 декабря 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.

Ранее Банников руководил Главным государственно-правовым управлением Омской области. Чиновник ушел с поста в начале ноября, с ним не стали продлять трудовой договор.

Напомним, что сейчас омским минздравом руководит Дмитрий Маркелов. На должности первого заместителя работает Андрей Сухарев. Также посты заместителей занимают Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков.

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#Евгений Игишев#Омск#Минздрав#Чиновник#Назначение#Правительство#Государственная служба#Омский минздрав
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